【10月21日（火）開催】｜派遣事業の「攻めと守り」DX戦略セミナー営業時間を最大化し、法令遵守で事業基盤を確立する「立ち上げ経営者」の生存戦略

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、人材派遣事業の立ち上げ・経営者を対象に、事業成長を阻害する構造的な課題をDX（デジタルトランスフォーメーション）で解決する無料オンラインセミナーを、2025年10月21日（火）に開催します。

■10月21日（火）開催 事業成長を加速させるための具体的なDX戦略をわずか60分で解説

【無料】お申し込みはこちら :https://pages.matchingood.co.jp/251021.html

「事業をスケールさせたいのに、手作業による管理で営業リソースが削られている」

「法改正への対応が追いつかず、常に行政処分のリスクに怯えている」

本セミナーは、これら「攻め（営業）」と「守り（コンプライアンス）」の課題を同時に解決するために、元派遣会社マネージャーが現場の視点から具体的なDX戦略を徹底解説します。

個人の根性に頼らず、『誰でも成果を出せる強いチーム』を最速で作り上げるためのロードマップを提供します。

■ このような企業様・ご担当者様におすすめです

- これから人材派遣事業の立ち上げを検討している、または立ち上げて間もない経営者・事業責任者の方。- 事業計画や営業戦略の解像度を上げ、次に打つべき一手を明確にしたいと考えている方。- 法対応・コンプライアンス・顧客情報管理に不安を感じている方。- 営業成果を急ぎたいが、リソース確保に焦りを感じている経営者の方。

■お申込み方法・詳細

開催日時： 10月21日(火) 12：00 - 13：00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費 ： 無料

申込方法： 下記申込URLからお申し込みください

https://pages.matchingood.co.jp/251021.html

■「MatchinGood」について

MatchinGood（マッチングッド）とは、人材紹介・人材派遣会社様向けのクラウドサービスです。

人材紹介・派遣のビジネスプロセスを一気通貫で管理することで機会損失やミスをなくし、クライアント企業との信頼関係と、新たな商談の機会を創出します。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

［サービスサイト］ https://www.matchingood.co.jp

