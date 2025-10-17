ドキュサイン、「Salesforce Partner Innovation Award 2025」において「High Technology部門」を受賞

ドキュサイン・ジャパン株式会社

インテリジェント契約管理（IAM）のリーディングカンパニーであるドキュサインは、「Salesforce Partner Innovation Award 2025」において、IAM for Salesが「High Technology部門」を受賞したことを発表しました。ドキュサインは、Salesforceと統合することで、契約書の作成、署名、管理を効率化し、Agentforce上でAIエージェントを活用し、契約インサイトを提供することで、チームの営業サイクル加速を支援します。





※本リリースは、ドキュサイン本社が2025年10月13日に公開したプレスリリース(https://investor.docusign.com/investors/press-releases/press-release-details/2025/Docusign-Recognized-in-Salesforce-2025-Partner-Innovation-Awards/default.aspx)を抄訳したものです。

ドキュサインは、リアルタイムの資金調達インサイトを提供する企業「Kindsight」の業務変革を支援(https://www.docusign.com/ja-jp/customer-stories/kindsight-connects-contracts-to-crm-and-closes-faster-with-docusign-iam)しました。IAM for Sales導入前、Kindsightのチームは署名のたびに文書を手動でダウンロード・編集し、再アップロードする必要があり、複雑なプロセスが取引の進行を遅らせる要因となっていました。



Docusignの導入後は、Salesforce上でわずか数クリックで契約書を生成できるようになり、主要データの自動反映とレビュー／承認ワークフローの統合により、契約関連の情報を一元的に可視化できるようになりました。その結果、Kindsightは営業サイクルを約 1 週間短縮。契約書作成の自動化と、署名済み契約書の検索・分析の効率化によって、ITチームの案件ごとの作業時間を2～3日削減することに成功しました。

ドキュサインのBuilders & Partners担当バイスプレジデントであるLarry Jin（ラリー・ジン）は、次のように述べています。

「Salesforceと共に推進しているイノベーションが評価されたことを光栄に思います。ドキュサインとSalesforceのパートナーシップは、両社の強みを活かし、お客様が直面する複雑なビジネス課題に対応する強力で統合的な契約ソリューションを実現しています。当社のIAMプラットフォーム上に構築されたDocusign IAM for Salesは、Salesforceと連携し、エージェンティックAIを活用することで、契約ライフサイクル全体の自動化と効率化を実現し、収益成長を促進します。」

KindsightのITディレクターであるKris O'Brien（クリス・オブライエン）氏は、次のように述べています。



「月末や四半期の最後の2日間で、秘密保持契約や販売契約が必要な場合、Docusign IAMは取引を成立させるか、次の販売期間に持ち越すかの分かれ目となります。実際の導入はシームレスで、使いやすく、文書作成を柔軟に行うことができます。また、すべてがカスタマイズ可能です。」

ドキュサインとSalesforceの統合についての詳細はこちら(https://www.docusign.com/ja-jp/integrations/salesforce)からご覧いただけます。



Salesforceのグローバル戦略顧客およびパートナー担当プレジデントであるJim Steele（ジム・スティール）氏は、次のように述べています。

「Salesforceのパートナーは、Agentforceを活用して顧客がデジタル労働力を構築し、AI エージェント導入の効果を最大化しています。Salesforce Partner Innovation Award 2025は、業界特化のAgentforce実装や革新的なエージェンティックAIソリューションを通じて、AIエージェントを活用した企業変革を推進するドキュサインのようなパートナーを表彰するものです。」

エージェンティックAIは、6 兆ドル規模のビジネス機会を生み出すとされており、ドキュサインのようなAgentforceパートナーは、AIエージェントを中心とした「エージェントファースト」なビジネスの実現を通じて、その成長を牽引しています。Agentforceエコシステムを最大限に活用し、複雑なビジネス課題の解決や新技術による革新を進めながら、顧客の変革を推進するドキュサインは、創造的なソリューションで顧客の大きな課題解決を支援する代表的なパートナーです。



第13回となるPartner Innovation Awardは、コンサルティング会社やデジタルエージェンシー、リセラー、ISVパートナーを含む、AIエージェントの実装、測定可能なAgentforceの成功事例、およびより広範なパートナープログラムを通じてAgentforceのパートナーが行った多大な貢献を評価するものです。今年の全受賞者一覧はこちら(https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4530433-1&h=828567903&u=https%3A%2F%2Fappexchange.salesforce.com%2Flearn%2Fpartner-innovation-award-winners&a=here)からご覧いただけます。



【Docusign / ドキュサイン・ジャパン株式会社について】

Docusign（ドキュサイン）は、合意・契約の変革を推進しています。現在、180カ国以上で170万社以上のお客様と10億人を超えるユーザーがドキュサインのソリューションを利用して、ビジネスプロセスを加速し、人々の暮らしをよりシンプルなものにしています。従来、合意・契約文書に含まれる重要なビジネスデータは基幹システムから切り離され、時間、コスト、機会の損失をもたらしていました。しかし、インテリジェント契約管理システムを使えば、これらのデータを効果的に活用できるようになります。ドキュサインが提供する「インテリジェント契約管理システム（IAM）」は、業界No.1の電子署名および契約ライフサイクル管理（CLM）ソリューションとともに、シームレスな合意・契約文書の準備、締結、活用を実現します。ドキュサイン・ジャパン株式会社は、米国Docusign, Inc.の日本法人です。

【Kindsightについて】

Kindsightは、非営利団体が社会に貢献するためのテクノロジーを構築しています。Kindsightは数十年にわたり、資金調達ツールと市場最大の慈善寄付データベースで、教育、ヘルスケア、非営利セクターを支援してきました。寄付セクターが進化するにつれて、Kindsightも進化しています。資金調達インテリジェンスのリーダーとして、リアルタイムデータとAIを活用し、世界中の何千もの組織があらゆる規模で寄付者を見つけ、管理し、関係を築くのを支援しています。Kindsightは、寄付者からの資金調達のあり方を真に変えようとしています。あらゆる規模で、あなたのストーリーを、あなたの目的を気にかけてくれる寄付者とリアルタイムでつなぐこと。それがKindsightの力です。