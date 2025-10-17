スパークル、バグを瞬時に発見するソフトを開発する学生スタートアップ株式会社衝動に出資

スパークル株式会社

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基、以下「当社」）は、会津大学と東京都立大学の学生により共同で設立されたスタートアップ、株式会社衝動（本社：東京都渋谷区、CEO：高木皓介、以下「衝動社」）に対し、スパークル1号ファンドにて投資を実施したことをお知らせいたします。

投資の背景と目的

衝動社は、会津大学および東京都立大学の学生起業家によって設立された学生スタートアップです。次世代のセキュリティとインフラストラクチャで社会の新しい形を創造することをコンセプトに、サイバーセキュリティ領域において、ソフトウェアのバグを瞬時に発見する革新的なソリューションを開発しています。

近年、ソフトウェアの普及に伴い、バグやセキュリティ脆弱性の早期発見が企業の重要課題となっています。衝動社の技術は、従来の手法では解決が困難だった社会問題を、高速かつ高精度で処理することを可能にし、生産性向上とセキュリティリスクの低減に大きく貢献することが期待されます。

本投資を通じて、衝動社の事業拡大をサポートし、さらなる先進的開発に寄与して参ります。

衝動社について

衝動社は、会津大学と東京都立大学に在籍する学生たちが立ち上げた学生発ベンチャー企業です。サイバーセキュリティ分野において、ソフトウェアに潜む欠陥をリアルタイムで検出する先進的な技術の開発に取り組んでいます。テクノロジーの利活用により、社会課題を解決するソリューションの研究・ソフト開発をおこなっています。

衝動社 CEO 高木皓介氏からのコメント

この度、プレシードでの資金調達にてスパークル株式会社様を投資家に迎えることができて大変うれしく思います。

私たちは、独自のAI技術を核に、他社と比較して誤検知が大幅に少ないセキュリティ診断ツール「Pixie Shield」を開発しております。重要度に応じたアラートの優先度付け、根拠に基づく修正手順の提示、CI/CDとの連携による自動スキャンといった機能により、開発・セキュリティ双方の現場で本当に対処すべき脆弱性に集中できる運用を実現します。

今回の資金は、コアアルゴリズムの研究開発に充て、より多くの企業さまに安全で効率的なセキュリティ運用をお届けするための基盤づくりに投入してまいります。引き続き、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

スパークル代表 福留秀基からのコメント

福島・会津若松発のサイバーセキュリティスタートアップの衝動さんとご一緒させていただくことを嬉しく思います。会津で培われた技術を元に、全国・全世界に届けられるプロダクトが出来ることをとても楽しみにしております。

また、衝動さんは、会津の中核企業である会津ゼネラルホールディングス様の支援により実施されている創業支援の取組から創出されたスタートアップです。

当社としても、グローカルの成功モデルを作れるよう、全力でご一緒してまいります。

共に良い日本を作っていきましょう。

衝動社会社概要

代表者：CEO 高木皓介

URL：https://shodohq.com/

本社：福島県会津若松市一箕町大字八幡字墓料１０７番地１

設立：2025年5月

スパークル会社概要

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開。東北を世界に伍する場所とするため、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL： https://spurcle.jp

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル

設立：2018年8月1日

お問い合わせ先： info@spurcle.jp