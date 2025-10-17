Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER × 人生4カット　特設コラボフレーム登場！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」を運営しています。この度、2025年10月18日（土）に千葉・幕張メッセ9-11ホール開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にて、人生4カットが出展し、同イベントとのコラボフレームの展開が決定しました。

今年で15周年を迎えるGirlsAwardのテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”に着想を得たこのテーマのもと、ファッションと音楽、カルチャーが融合した多彩なステージが展開されます。https://girls-award.com/

人生4カットは、同イベントの会場内に特設ブースを設置し、オリジナルのコラボフレームを提供します。来場者は、イベントの世界観を反映した特別デザインのフレームで撮影を楽しむことができます。

ファッションと音楽の融合を体感できるこの機会に、人生4カットのオリジナルフレームで特別な瞬間を記念に残してください。

■GirlsAward x 人生4カットコラボフレーム 概要

【GirlsAward x 人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全1種

販売期間：2025年10月18日（土）

価 格： GirlsAward限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■GirlsAward人生4カットブース

日程：2025年10月18日（土）

ブース運営時間：13:00～21:00(予定)

来場者ブース設置台数：4台

■Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER

日程：2025/10/18(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

会場：幕張メッセ9～11ホール （千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

公式サイトhttps://girls-award.com/(https://girls-award.com/)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)