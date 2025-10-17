【10月17日は貯蓄の日】シニアの「投資・資産運用」に関する意識調査～ 53.4%が「貯蓄」から「運用」へ。若年層との比較でみるシニア層の投資・資産運用の実態とは～

株式会社オースタンス

国内最大級（会員数42万人）のシニア向けコミュニティサービス『趣味人倶楽部』（しゅみーとくらぶ）を運営しつつ、法人向けのマーケティング・事業開発を支援している株式会社オースタンスは、「投資・資産運用」への意識と実態をテーマに、全国調査を実施しました。

50歳以上の人口が日本の総人口の半数を超える2025年を迎える中、シニア層と若年層との違いを投資・資産運用の意識・行動時実態から明らかにしています。

調査サマリ

⚪︎若年層（20～40代前半）：

◼︎少額・積立、途中変更／解約の柔軟性、オンライン完結の手軽さを重視

⚪︎シニア・中高年層（40代後半以上）：

◼︎高額・一括も視野。短～中期での受取り、元本割れ条件の明確さ、対面でのサポート、企業の信頼性を重視

調査結果（一部抜粋）

資産運用は常識。2人に1人が投資・資産運用を実践

現在、投資や資産運用を行っている人は全体の約半数。 過去経験がある方を含めると、6割以上が資産運用を経験していることが分かった。

金融資産額が高い層ほど、投資に回す比率が増加

投資に回す割合を金融資産額別に見ると、 500万円未満では「1割未満」が最多である一方、 1,000万円以上の層では「2～4割以上」を投資にあてる人が増加。金融資産額と投資比率の間に相関が見られる。

若年層は「始めやすさ」、シニア・中高年層は「安心」を重視する

シニアDXラボ編集長のコメント

投資行動への障壁は、若年層は「具体的なリターンと手続き」、シニアは「失敗と長期拘束」にある。

かつて主流だった「貯蓄」から、シニア層も「投資・資産運用」へ価値観が広がっています。本レポートは、シニア層が投資・資産運用を実施する上での判断基準、および若年層との違いに着目して実態を整理しました。シニア層の投資行動は資産規模・家族構成・健康／就労状況などで多様ですが、「どの条件で損をしうるのか」と「結局いくら増えるのか」を理解・納得できるかが、前向きな検討の鍵になります。

企業には、リスク／リターンの可視化や人を介したサポート（対面・電話・オンラインの併用）などの設計が求められるでしょう。

調査概要

本レポートは、当社が2023～2025年に実施した１.定量調査および２.定性調査に、累計1,000名超のシニアへのインタビュー知見、ならびに投資・保険領域での約30社との取り組みから得た示唆を統合して分析したものです。対象はいずれも全国20～80代です。

調査内容を引用いただく際は、出典「(株)オースタンス 「投資・資産運用」に関する意識調査レポート」と明記をお願いいたします。

