【年収598万円】営業・セールス案件2025年最新｜フリーランス副業調査

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2025年最新のフリーランス・副業の「営業・セールス案件の調査レポート」を発表します。

約5,500件のSOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載されている実際のフリーランス・副業案件（一部抜粋）から作成しました。

■調査サマリー

・営業・セールス案件の平均年収598万円

・週3日以下の稼働の案件が65%

・フルリモート案件が60%超

■目次

・営業・セールス案件の平均年収、案件数

・営業・セールス案件のリモート可否、稼働日数

・営業・セールス案件の多い業界、職種

・営業・セールスの特徴

■調査結果はこちら

【2025年】営業・セールス案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/jEBeGYPg)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)

営業・セールス案件の平均年収

平均年収598万円（職種別年収ランキングトップ10中、10位）

営業・セールス案件の平均年収は598万円で、職種別年収ランキング10位となっています。案件割合では13.7%で2位と豊富にある一方で、年収面では他の専門職種と比べて控えめな水準です。これは、営業職が幅広いスキルレベルの案件を含んでいることや、成果報酬型の案件が多く基本単価は抑えめに設定されている影響があるでしょう。ただし、営業成績に応じたインセンティブや長期契約の可能性を考慮すると、実際の収入はこの基本年収を上回るケースも多い職種といえます。

営業・セールス案件の案件数（比率）

職種別案件数ランキングトップ10

営業 2位 案件比率13.7%

営業・セールス案件は案件比率13.7%で職種別2位と、エンジニア（36.5%）に次ぐ豊富な需要があります。年収ランキングでは10位と控えめな一方で、案件数では上位に位置するのは、幅広いスキルレベルや業界で営業人材が求められているためです。SaaSからコンサルティングまで多様な業界で必要とされ、企業の成長段階や事業規模を問わず常に需要がある職種特性が反映されています。この豊富な案件数は、営業職の汎用性の高さと市場での安定した需要を示しており、転職やキャリアチェンジを検討する際の選択肢の多さにもつながっているといえるでしょう。

営業・セールス案件の稼働日数

週4~5日: 34.9%

週2~3日: 57.5%

週1日: 7.5%

営業・セールス案件は週2～3日が57.5%と過半数を占め、他の職種とは対照的な稼働パターンを示しています。週4～5日のフルタイムは34.9%に留まり、営業職の成果重視の業務特性が反映された結果です。顧客との関係構築や商談は短期集中でも十分な効果を発揮でき、複数企業との契約を組み合わせることで収入の安定化を図りやすい職種といえます。週1日の案件も7.5%あり、専門性の高い営業スキルを持つ人材には多様な働き方の選択肢が用意されているでしょう。

営業・セールス案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 60.4%

リモート(一部)可: 28.3%

リモート不可: 11.3%

営業・セールス案件は、フルリモートが60.4%、一部リモート可が28.3%で、合計88.7%がリモートワークに対応しています。顧客との信頼関係構築が重要な営業職でも、これだけ高いリモート対応率を実現しているのは、成果重視の評価体系により場所よりも結果が重視される職種特性があるためです。リモート不可の11.3%は、製品デモンストレーションや重要商談など、対面での価値提供が不可欠なケースに限られています。エンジニア職種と比べるとやや低めですが、営業成果を出せれば働く場所の自由度は十分に確保されている職種といえるでしょう。

営業・セールス案件の多い業界

SaaS: 22.83%

コンサルティング: 22.35%

その他IT関連: 7.90%

その他サービス: 5.49%

Webマーケティング: 5.06%

営業・セールス案件では、SaaS（22.83%）とコンサルティング（22.35%）がほぼ同率で圧倒的な割合を占めています。両業界とも無形商材の高単価営業が中心で、サブスクリプション営業や企業の課題解決提案など、高度な営業スキルが求められる分野です。その他IT関連（7.90%）以下は大きく差をつけられており、営業職の需要が専門性の高いB2B営業に集中していることがわかります。SaaSの継続率向上やコンサルティングの案件獲得など、単発の商談ではなく長期的な関係構築が重要な業界で、営業スキルが特に価値を発揮する領域といえるでしょう。

営業・セールス案件の多い業務内容

法人営業: 85.71%

インサイドセールス: 12.24%

新規開拓営業: 2.04%

テレアポ: 3.42%

フィールドセールス: 1.81%

営業・セールス案件では、法人営業が85.71%と圧倒的なシェアを占めています。インサイドセールスが12.24%で続きますが、新規開拓営業やテレアポなどは数パーセントに留まっており、法人営業の突出ぶりが際立っています。これは、SaaSやコンサルティング業界での需要が高いことと合致しており、企業間の高単価取引をメインとした業務が求められていることを示しています。単純な新規開拓よりも、既存顧客との関係深耕や複雑な商談をまとめる能力を持つ営業人材が、特に価値を発揮する市場環境といえるでしょう。





■SOKUDANのフリーランス調査記事（ランキング・レポート）

SOKUDANでは、毎月フリーランスに関する調査記事をランキング・レポート記事として投稿しています。

＜「データでみる」フリーランス・副業の記事一覧＞(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)

【2025年】C#案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/2jUqaNkN)

【2025年】PHPエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/GY2lVzlS)

【2025年】JavaScript案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/NNYWSCK7)

【2025年】Flutter案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)

【2025年】Unity案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/EU0ed1x_)

【2025年】Javaエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/Vyh7baWc)

【2025年】Goエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/20U05XUd)

最新ランキングやレポートを見逃したくない方は、PRTIMESやTwitterのフォローがおすすめです。

SOKUDAN 公式X（旧Twitter）(https://twitter.com/sokudan_work)

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business/)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではコーポレート人材なども増えております。

また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」

といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

▶最新の導入事例はこちら(https://magazine.sokudan.work/category/case)