暁飯島工業株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
私たち暁飯島工業株式会社は水戸市の本社を拠点とし、茨城県と東京都を中心に建物の空調や水回りの設計、施工、メンテナンスを行う会社です。地域のみなさまにとって、「空間のスペシャリスト」として「頼られる存在」になることで選ばれ続けるトップランナーを目指しています。
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（代表取締役社長 小島耕／以下「水戸ホーリーホック」）は、暁飯島工業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
ゴール裏2列目看板への掲出
■契約期間
2025年10月1日～
暁飯島工業株式会社 代表取締役社長 植田俊二 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
私たち暁飯島工業株式会社は水戸市の本社を拠点とし、茨城県と東京都を中心に建物の空調や水回りの設計、施工、メンテナンスを行う会社です。地域のみなさまにとって、「空間のスペシャリスト」として「頼られる存在」になることで選ばれ続けるトップランナーを目指しています。
このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとして参画させていただくこととなりました。水戸ホーリーホックは、地域に根差したクラブとして多くの方々に愛され、地元の誇りとして輝き続けています。また、選手たちのピッチでの懸命なプレーは、私たちにとっても大きな励みとなっています。
今回のパートナー契約を通じて、単なる支援者としてではなく、共に地域の発展を担うパートナーとして、クラブとともに歩んでいきたいと考えています。ホーリーホックの選手たちがフィールドのみならず様々な場面で活躍されることを願っています。
サポーターのみなさまと共に水戸ホーリーホックのJリーグでの更なる飛躍を応援してまいりたいと思います。
法人概要
■法人名
暁飯島工業株式会社
■所在地
茨城県水戸市千波町2770番地の5
■代表者
代表取締役社長 植田俊二
■事業内容
・建築設備
・リニューアル
・ビルケア
・土木プラント
■URL
https://www.eazima.co.jp/