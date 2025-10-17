暁飯島工業株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（代表取締役社長 小島耕／以下「水戸ホーリーホック」）は、暁飯島工業株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

ゴール裏2列目看板への掲出

■契約期間

2025年10月1日～

暁飯島工業株式会社 代表取締役社長 植田俊二 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

私たち暁飯島工業株式会社は水戸市の本社を拠点とし、茨城県と東京都を中心に建物の空調や水回りの設計、施工、メンテナンスを行う会社です。地域のみなさまにとって、「空間のスペシャリスト」として「頼られる存在」になることで選ばれ続けるトップランナーを目指しています。



このたび、水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーとして参画させていただくこととなりました。水戸ホーリーホックは、地域に根差したクラブとして多くの方々に愛され、地元の誇りとして輝き続けています。また、選手たちのピッチでの懸命なプレーは、私たちにとっても大きな励みとなっています。



今回のパートナー契約を通じて、単なる支援者としてではなく、共に地域の発展を担うパートナーとして、クラブとともに歩んでいきたいと考えています。ホーリーホックの選手たちがフィールドのみならず様々な場面で活躍されることを願っています。



サポーターのみなさまと共に水戸ホーリーホックのJリーグでの更なる飛躍を応援してまいりたいと思います。

法人概要

■法人名

暁飯島工業株式会社

■所在地

茨城県水戸市千波町2770番地の5

■代表者

代表取締役社長 植田俊二

■事業内容

・建築設備

・リニューアル

・ビルケア

・土木プラント

■URL

https://www.eazima.co.jp/