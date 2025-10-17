株式会社アルビオン、「LegalOn: World Leading Legal AI」を採用

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、高級化粧品の第一人者として、本物志向に徹し、美しい感動と信頼の輪を世界に広げる株式会社アルビオン（本社：東京都中央区、代表：代表取締役社長 小林 章一）に、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251017) ）を導入いただいたことをお知らせします。

■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

株式会社アルビオン法務部法務グループでは、国内外の多極重層化する契約業務の対応と合理化が喫緊の課題としてあり、その課題解決の一つとして生成AIによるリーガルテック導入を検討していました。「LegalOn」は、AIによるリスクの可視化や複雑化する課題に対する解像度の向上が期待できる点、また「申請、審査、締結、管理」の契約業務全体を一元管理することで、社全体の業務の合理化を推進できると考え、採用いたしました。





（２）今後期待すること

「LegalOn」の活用により、迅速かつ精度の高い業務の遂行と各部署への強力なサポートが実現できると期待しております。

また、ナレッジの蓄積を法務部内だけにとどまらず、各部署へフィードバックしてゆき、法務リテラシーの向上にも繋げ、社全体のビジネス強度を上げることも実行していきたいと考えております。



■株式会社アルビオンについて（ URL：https://rashisa.albion.co.jp/(https://rashisa.albion.co.jp/) ）- 会社名 ：株式会社アルビオン- 代表者 ：代表取締役社長 小林章一- 本社 ：東京都中央区京橋1-12-2- 設立 ：1956年3月2日- 資本金 ：7億6098万円- 従業員数：3,235名（2025年3月時点）- 事業内容：高級化粧品の製造・販売スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ヘアケアなど化粧品全般の開発、製造および全国の一流百貨店・有力化粧品専門店を通じての販売■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251017) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月- 資本金等：198.5億円（資本準備金等含）