【会則研修3時間！】「判断に迷う譲渡所得の実務実例　厳選20選」オンラインセミナー　2025年10月31日(金)開催！

税理士会へ「その他の研修」として受講時間の一括申請予定

東京地方税理士協同組合様より一括で単位登録を行います。

※税理士会への一括申請は、東京地方税理士会以外も対象です。

※ ご自身での申請は不要です。

▼セミナー概要▼

譲渡所得税の申告については、専門的に行っている事務所はほとんどなく、大きな事務所でも担当者別では、年間数件以下しか申告書を作成していないのではないでしょうか。



そのため、基礎的な内容でも、ついうっかりと失敗をしてしまうことがあります。

そこで、今年の譲渡所得税の申告で失敗がないように、実際にあった誤りやすい事例を20選厳選し説明いただくセミナーを開催いたします。



実践的な内容となっておりますので、ぜひご参加ください！

【こんな方におすすめです！】

・譲渡所得税の申告に慣れておらず、今後ミスや失敗がないよう対策したい税理士・事務所職員の方

・実際に起こった事例を知り、申告業務に自信をもちたい税理士・事務所職員の方

▼セミナー詳細▼

開催：第一法規株式会社

