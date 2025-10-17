【会則研修3時間！】「判断に迷う譲渡所得の実務実例 厳選20選」オンラインセミナー 2025年10月31日(金)開催！
第一法規株式会社
詳細・お申込みはこちら :
https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20251031/index.html?utm_source=prtimes
東京地方税理士協同組合様より一括で単位登録を行います。
譲渡所得税の申告については、専門的に行っている事務所はほとんどなく、大きな事務所でも担当者別では、年間数件以下しか申告書を作成していないのではないでしょうか。
【こんな方におすすめです！】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/809_1_bd5817ae9cbf73b8bd36ce9cdf8c5358.jpg?v=202510170926 ]
お申込みはこちら :
https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20251031/index.html?utm_source=prtimes
詳細・お申込みはこちら :
https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20251031/index.html?utm_source=prtimes
税理士会へ「その他の研修」として受講時間の一括申請予定
東京地方税理士協同組合様より一括で単位登録を行います。
※税理士会への一括申請は、東京地方税理士会以外も対象です。
※ ご自身での申請は不要です。
▼セミナー概要▼
譲渡所得税の申告については、専門的に行っている事務所はほとんどなく、大きな事務所でも担当者別では、年間数件以下しか申告書を作成していないのではないでしょうか。
そのため、基礎的な内容でも、ついうっかりと失敗をしてしまうことがあります。
そこで、今年の譲渡所得税の申告で失敗がないように、実際にあった誤りやすい事例を20選厳選し説明いただくセミナーを開催いたします。
実践的な内容となっておりますので、ぜひご参加ください！
【こんな方におすすめです！】
・譲渡所得税の申告に慣れておらず、今後ミスや失敗がないよう対策したい税理士・事務所職員の方
・実際に起こった事例を知り、申告業務に自信をもちたい税理士・事務所職員の方
▼セミナー詳細▼
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/809_1_bd5817ae9cbf73b8bd36ce9cdf8c5358.jpg?v=202510170926 ]
お申込みはこちら :
https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20251031/index.html?utm_source=prtimes
開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）
※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。