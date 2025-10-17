RADWIMPS・野田洋次郎＆武田祐介が語る「学び」。リリー・フランキーとの出会い、創作の原点となった“映画体験”、そして海外ツアーで感じた“音楽を楽しむ姿勢”とは

RADWIMPS・武田祐介、野田洋次郎

J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜9:00～13:00に放送中の平日ワイド番組『STEP ONE』（ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜）。


10月20日（月）～22日（水）は、3日間にわたり人気ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎と武田祐介が登場。番組内コーナー「Expedia LISTEN & LEARN」（9:35～9:45頃）にコメント出演します。




「学び」にフォーカスし、ゲストが人生で得た気づきや影響を語るこのコーナー。


今回はRADWIMPSのふたりが、人との出会い、創作の原点、そして海外の経験をテーマに、それぞれの“学び”を語ります。




野田は、長年親交のあるリリー・フランキーとの関係から学んだ「大人としてのあり方」に触れるほか、幼少期に出会った1本の映画が“創作への原点”になっていると振り返ります。




さらに武田は、世界各地を巡った海外ツアーでの経験を通じて感じた“音楽を楽しむ自由さ”についてもコメント。


ふたりがそれぞれの視点から語る“学び”をお届けします。




RADWIMPSの野田洋次郎と武田祐介の登場は、番組内のワンコーナー「Expedia LISTEN & LEARN」（9:35～9:45頃）。どうぞお聴き逃しなく。




