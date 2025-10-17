RADWIMPS・野田洋次郎＆武田祐介が語る「学び」。リリー・フランキーとの出会い、創作の原点となった“映画体験”、そして海外ツアーで感じた“音楽を楽しむ姿勢”とは

株式会社J-WAVE

RADWIMPS・武田祐介、野田洋次郎

J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜9:00～13:00に放送中の平日ワイド番組『STEP ONE』（ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜）。

10月20日（月）～22日（水）は、3日間にわたり人気ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎と武田祐介が登場。番組内コーナー「Expedia LISTEN & LEARN」（9:35～9:45頃）にコメント出演します。

「学び」にフォーカスし、ゲストが人生で得た気づきや影響を語るこのコーナー。

今回はRADWIMPSのふたりが、人との出会い、創作の原点、そして海外の経験をテーマに、それぞれの“学び”を語ります。

野田は、長年親交のあるリリー・フランキーとの関係から学んだ「大人としてのあり方」に触れるほか、幼少期に出会った1本の映画が“創作への原点”になっていると振り返ります。

さらに武田は、世界各地を巡った海外ツアーでの経験を通じて感じた“音楽を楽しむ自由さ”についてもコメント。

ふたりがそれぞれの視点から語る“学び”をお届けします。

【リスナープレゼントも！】

さらに、10月20日（月）～22日（水）の3日間、番組へメッセージをお寄せいただいた方の中から、毎日5名様、合計15名様に、前作から約4年ぶりとなるRADWIMPSオリジナルアルバム『あにゅー』のリリースを記念したノベルティグッズ、ミニノートをプレゼントいたします。

RADWIMPSオリジナルアルバム『あにゅー』のリリースを記念したノベルティグッズ、ミニノート

ぜひ奮ってお送りください。

▼メッセージはこちらから

https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/message/

RADWIMPSの野田洋次郎と武田祐介の登場は、番組内のワンコーナー「Expedia LISTEN & LEARN」（9:35～9:45頃）。どうぞお聴き逃しなく。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

・10月20日（月）

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251020090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251020090000)

・10月21日（火）

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251021090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251021090000)

・10月22日（水）

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251022090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251022090000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：『STEP ONE』内「Expedia LISTEN & LEARN」

放送日時：10月20日（月）～22日（水）9:35～9:45頃

ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜

ゲスト：RADWIMPS・野田洋次郎、武田祐介

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/