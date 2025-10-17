アイナビトラックのAIコンシェルジュが最新「GPT-5」に対応

株式会社ステアリンク

株式会社ステアリンク（本社：千葉県佐倉市、代表取締役：栗山 仁）は、中古トラック売買プラットフォーム「アイナビトラック」に搭載するAIコンシェルジュを、OpenAIの大規模言語モデルGPT-5に対応したことをお知らせします。意図理解の精度向上・より顧客ファーストな対話体験・回答の高速化・安全性の強化等を同時に実現。ユーザーは専門知識がなくても、より短時間で条件に合う最適な車両提案・売却予定車両の見積額査定を受けられます。

背景

物流・運送業界では、2024年問題を端緒とするドライバー不足・車両確保難・比較検討の煩雑さが続いています。ステアリンクは2024年9月に業界初※のAI型コンシェルジュを正式リリース。今回、基盤モデルをGPT-5へ刷新することで、よりAIによる対応の精度を向上し、アイナビトラックをご利用のお客様のニーズ（スピード・精度・安全）へ一段と踏み込みました。

※当社調べ：中古トラック領域における「対話型AIコンシェルジュ」実装・公開提供として（2024年8-9月時点）



アップデートの概要

- 基盤モデル：GPT-5

- 適用範囲：チャット相談／条件ヒアリング／車両レコメンド／見積もり額査定ほか

- 対象：アイナビトラック全利用ユーザー

主要な進化ポイント

AIコンシェルジュとの対話イメージ

1. 理解精度の向上

曖昧な要望（例：「高速多め・パレット積み・週2回 関東⇄東北」）から、用途・形状・積載サイズ等を高精度に推定し、根拠付きで候補を提示します。

2. 回答速度の改善

平均応答時間を約50%程短縮。よりスムーズな会話体験を実現します。

3. 顧客ファーストな対話体験

より相手のニーズに対応した応答、次の回答選択肢の提示など、より柔軟かつ丁寧なAI応答となります。

4. 安全性・秘匿性の強化

内部プロンプト秘匿／機微情報の遮断ルール／監査ログを整備。公開すべきでない情報の出力抑止を強化しました。

使い方

1. 相談開始：用途・荷物・サイズ・メーカーなどを自然文で対話入力

2. 条件整理：AIが希望のトラック車両の条件を整理し、対象車両を検索

3. オススメ提案：トラック購入希望の方にはオススメのトラック車両／トラック売却希望の方には査定額を、最適に提案

4. 問合せ：AIコンシェルジュの利用ページから簡単に対象車両についての問い合わせが可能

掲載リンク

- アイナビトラック：https://ainavi.jp/

- AIコンシェルジュ利用ページ：https://ainavi.jp/lp-ai-concierge

会社概要

株式会社ステアリンク

所在地：千葉県佐倉市神門68-1／代表者：代表取締役 栗山 仁

事業内容：中古トラック・商用車の売買プラットフォーム「アイナビトラック」の運営

サイト：https://ainavi.jp/

お問い合わせ：アイナビ事務局 050-5527-7856／helloainavi@gmail.com

本リリースに関するお問い合わせ先

アイナビ事務局（株式会社ステアリンク）

TEL：050-5527-7856

MAIL：helloainavi@gmail.com