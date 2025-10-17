サステナブルなサニタリー用品ブランド「limerime」Hamee株式会社など計7社とともに“生理を社会で支える仕組みづくり”を目的としたプロジェクトを開始

株式会社VVV

株式会社VVV（本社：東京都目黒区、代表取締役：須藤紫音）が展開するサステナブルなサニタリーブランド「limerime（ライムライム）」は、Hamee株式会社をはじめとする計7社と共同で、“生理を社会で支える仕組みづくり”を目的としたプロジェクトを開始します。

本プロジェクトは、職場や学校、公共施設などにサステナブルなサニタリー用品を設置し、「生理の負担を個人だけに委ねない社会構造」の実現を目指す取り組みです。

背景

近年、ダイバーシティやジェンダー平等の推進が進む一方で、職場や学校に生理用品を常備する環境はまだ十分ではありません。

また、サニタリー用品の入手が経済的・心理的な負担となる「生理の貧困」も社会課題として注目されています。limerime(ライムライム)は、企業や団体との共創を通じて、トイレや共用スペースへの設置、防災備蓄への導入など、日常と非常時の両面から「誰かの当たり前を”社会で支える”仕組み」を検証していきます。企業・団体にとっては、従業員の安心感向上や離職防止、採用力・エンゲージメント向上につながるほか、ESG経営・SDGsへの貢献を発信する機会にもなります。

実証実験の概要

共創する7つの企業・団体 (順不同)

Hamee株式会社

株式会社シュクレサレ

合同会社hito (GLOW)

社会福祉法人山口育児院

特定非営利活動法人おーるまいてぃ

特定非営利活動法人スポーツ・コミュニティ・アンド・インテリジェンス機構（SCIX）

他1社

実施期間 2025年10月17日～ 約3ヶ月

実施場所 各社・各団体のオフィスや活動場所など

検証内容 limerime (ライムライム)の製品設置による利用体験・満足度調査、技術・運用課題の抽出など

参画企業コメント

Hamee株式会社様 :

この度、Hameeは福利厚生の一環として、本プロジェクトに参画させていただきました。

「地球のらしさカンパニー」を掲げる私たちは、limerimeが目指す「健康と環境課題に意識をむけ、ジェンダーロールに縛られない自分らしい選択」ができる社会の実現に深く共感しています。

日々使うものを環境負荷の少ない製品へ切り替えることで、身近な選択が地球への貢献に繋がることを社員に感じてほしいと考えました。

この取り組みは、女性社員の心身の負担に寄り添うだけでなく、性別を問わず全ての社員がウェルビーイングやダイバーシティについて考える一助となることも意図しています。今後もHameeは、日々の小さな選択から社員一人ひとりの配慮の心を育み、より良い未来を目指していきたいと考えています。

未来への展望

「生理のある人が安心して働き、学び、暮らせる社会」を実現するために、

生理を“個人の問題”から“社会の課題”へ。 このプロジェクトを通じて、誰もが心地よく過ごせる未来への一歩を共に創っていきます。

【参加企業情報】

Hamee株式会社(https://hamee.co.jp/)

株式会社シュクレサレ(https://silyukuresare.com/)

合同会社hito (GLOW(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000501275/?vos))

社会福祉法人山口育児院(https://y-ikuji.org/)

特定非営利活動法人おーるまいてぃ(https://al-mighty5.net/)

特定非営利活動法人スポーツ・コミュニティ・アンド・インテリジェンス機構（SCIX）(https://www.scix.org/)

他1社

limerime(ライムライム)について

サステナブルな衛生用品ブランド。製品からパッケージまで土にかえる素材を用いたプラスチックフリーのプロダクトで、からだにはもちろん、環境にもやさしい製品を開発しています。トップシートには「天然の竹由来の繊維」を採用。竹素材はシルクのような肌ざわりと抗菌・防臭・制電性に優れており、吸湿性も高くムレにくいので敏感肌の方にも安心の使い心地です。現在は、パッド4種(昼用 24cm、昼用スリム 24cm、夜用 28.5cm、夜用スーパー 35cm)とパンティーライナーを展開中。

【会社概要】

社名：株式会社VVV

所在地：東京都目黒区青葉台 3-18-3 THE WORKS 405

代表者：代表取締役 須藤紫音

【事業内容】

サステナブルなサニタリー用品ブランド「limerime」の企画・販売、フェムテック関連サービスの展開

ECサイト：https://limerime.com

Instagram：https://www.instagram.com/limerime_official/

X：https://x.com/limerimejp

■本件に関するお問い合わせ先

・メディア、協業に関するお問い合せ：info@v-v-v.jp

・一般のお問い合せ：hello@limerime.com