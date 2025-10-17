賢い、軽い、力強い。姿勢はそのまま、らくらくコードレス新時代、DREAME X1 Slimを取扱開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、わずか1.4kgの軽量ボディに、Dreame独自開発の115,000 回転/分の高速モーターを搭載のDreame新製品「DREAME X1 Slim」を2025年10月17日より、家電量販店各店、ライフスタイルショップならびにFOCAL POINT DIRECTにて取り扱いを開始いたします。

スティック型掃除機「DREAME X1 Slim」

詳細を見る :https://focal.co.jp/products/dreame-x1-slim

プロ級の吸引力で、一度でピカピカに

わずか1.4kgの軽量ボディに、Dreame独自開発の115,000 回転/分の高速モーターを搭載。最大150AWの強力な吸引力で、繰り返し掃除の必要がないほど徹底的に吸引。ペットの毛やホコリはもちろん、カーペットに潜むハウスダストまで一度でスッキリ。

長く使っても、詰まりにくく吸引力が持続

DREAME X1 Slimは、12基の高性能サイクロン構造により、ゴミを確実に分離でき、長時間使っても吸引力を落とさないままに保ちます。

お掃除中に面倒なモード切替えはもう不要

床の汚れに応じて最適な吸引力を自動で調整。カーペットからフローリングへ移動しても、シームレスにモード調整します。

1回の充電で家全体をお掃除

安定したパワー供給により、最大60分間の連続運転が可能。ノンストップの快適掃除を実現します。

3倍の長寿命バッテリー

DREAME独自開発のLiPoソフトパックバッテリーは、900回の充電後でも約80%の容量を維持。従来の円筒型バッテリー（約400回充電で70%未満）と比べて、最大3倍の長寿命を実現しました。

進化したSoft Brush 2.0で微細なゴミも見逃さない

Soft Brush 2.0は、ペットの毛の絡まりを約95%低減。さらに、10mmの厚いカーペットに埋もれた毛は98%、5mmの隙間奥のホコリも99%吸引。さらにCelesTect(TM)イルミネーション機能により、暗い所のホコリも最大16倍可視化し、30μmレベルの微細な汚れまで発見可能。また、0mm Clean-to-Edge設計で壁際の隙間をピッタリ吸引、これまで届かなかった畳のヘリや家具の下まで完全クリーンに。

排気を清浄して、窓開けずにも掃除可能

最大99.9%（0.1μm以上の微粒子を捕集）を誇る高性能5層構造のHEPA H14フィルターを搭載。空気中の髪の毛から超微粒子のPM0.1の汚染物までしっかり捉え、清潔な空気と安心の排気環境を実現します。

豊富なアタッチメントで、「掃除死角」ゼロへ

豊富なアタッチメントで、狭いすき間や手の届きにくい場所も、精密機械までこれ1台でお掃除できます。

スッキリ収納&かんたんお手入れ

壁掛け収納で、お部屋をスッキリ。Soft Brush 2.0やフィルターは水洗い可能で、お手入れも手間いらず。

3年メーカー保証

本体は3年間メーカー保証の対象です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/565_1_9c855d1577727280191b8e46b3fd51cf.jpg?v=202510170856 ]詳細を見る :https://focal.co.jp/products/dreame-x1-slimDreame Technologyについて

デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなど、最先端テクノロジーを駆使するスマート家電のイノベーターです。2017年の創業以来「夢を駆動する、次世代テクノロジー」の思いを胸に、革新的な製品開発に挑戦してきました。



現在、Dreameは世界100以上の国と地域で展開。ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなど、生活に自然に溶け込むスマート家電で、多くの家庭に快適さと便利さを届けています。社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の7%を研究開発に投資。出願済特許数は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、日常の幸せを大きな笑顔に変えていきます。



