『弱虫ペダル LIMIT BREAK』より、“BIRTHDAY FLOWER”シリーズ第3弾の描き下ろしイラストを使用したグッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『弱虫ペダル LIMIT BREAK』の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

『弱虫ペダル LIMIT BREAK』より、大好評の”BIRTHDAY FLOWER”シリーズ第3弾の新作グッズが「アニメイトガールズフェスティバル 2025」で登場！

それぞれの誕生花を持った坂道たち10人の「アクリルスタンド」のほか、AGF限定商品として「ブロマイドセット」や、通販商品の「ハーバリウムディフューザー」など様々な新作アイテムが販売決定！

会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「アニメイトガールズフェスティバル 2025」

・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

＜会場限定特典＞

中外鉱業ブースにて『弱虫ペダル LIMIT BREAK』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典クラフトステッカー(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします！

＜通販限定特典（Chugaionline）＞

中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『弱虫ペダル LIMIT BREAK』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典パールイラストカード(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします！

※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

予約期間：2025年10月17日(金)17:00～11月10日(月)23:59

発送日：2026年1月中旬以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

製品情報

■アクリルスタンド BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全10種）

販売価格：1,650円(税込)

ラインナップ：小野田坂道、手嶋純太、青八木一、真波山岳、新開悠人、御堂筋翔、巻島裕介、荒北靖友、東堂尽八、新開隼人（全10種）

■トレーディングホロ缶バッジ BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全10種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入] 5,500円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全10種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入] 4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングアクリルクリップ BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全10種）

販売価格：1個 880円(税込)／1SET[10個入] 8,800円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

AGF限定商品

■ブロマイドセット(11枚入り) BIRTHDAY FLOWER3 ver.

販売価格：2,420円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■ハーバリウムディフューザー BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全2種）

販売価格：4,400円(税込)

■ラメアクリルキーホルダー BIRTHDAY FLOWER3 ver.（全10種）

販売価格：1,430円(税込)

■箔押しアクリルアートパネル BIRTHDAY FLOWER3 ver.

販売価格：3,850円(税込)

■エコバッグ BIRTHDAY FLOWER3 ver.

販売価格：1,980円(税込)

※通販商品は会場での販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル05製作委員会

【関連サイト】

TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』 公式サイト

https://yowapeda.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline