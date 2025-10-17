【愛知県半田市】中心市街地活性化の取組や魅力を発信！中心市街地活性化情報誌『ハンズオン』第２号を発行！

半田市役所

中心市街地の魅力や活性化に向けた取組などを広くPRし、中心市街地を始め半田市全体の魅力向上や活性化へとつなげていくことを目的として、中心市街地活性化情報誌を発行しています。

この度、第2号が完成しました。（次回は令和8年3月頃の発行を予定しています。）

中心市街地活性化情報誌『ハンズオン』第２号は、以下のホームページからご覧いただけます。

→tyuusinsigaitikasseikazyouhousi-2.pdf (handa.lg.jp)(https://www.city.handa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/958/tyuusinsigaitikasseikazyouhousi-2.pdf)

中心市街地活性化情報誌『ハンズオン』第２号

■中心市街地に緑スポットが増えてきた？

-グレンコーの庭周辺、おおまた公園、秋から自然を楽しめるスポットについて紹介

■まちと奏でる、わたしの物語

-半田市中心市街地のステキビト紹介

・昼さがり酒場 農家の嫁、立ち呑み 農家の嫁 堀江 尚美さん

・お食事処 やまと 竹内 三津代さん

■インタビュー

-半田から広がる「発酵」のまちづくり

■セミナーレポート

-空白から余白。余白から色彩のあるまちへ

〈本件に関するお問い合わせ〉

半田市 市民経済部 産業課

電話：0569-84-0634

mail：sangyo@city.handa.lg.jp