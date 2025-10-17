¡Ú´ØÃÒ°ì¿äÁ¦¡ª¡Û·àÃÄ¥Ø¥í¥Ø¥íQ¥«¥à¥Ñ¥Ëー·æºîÉñÂæ¡Ø¥¿¥¤¥à ¥¢¥Õ¥¿ー ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Î¾®Àâ²½·èÄê¡ª¡¡´äºêÎÊÂÀ&²¬ÅÄÍº¼ù¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ²»¸»ÉÕ¤¤Ç¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¹½À®ºî²È¡¦°ËÊ¡Éô¿ò»á¤Î½é¾®Àâ¡Ø¥¿¥¤¥à ¥¢¥Õ¥¿ー ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë·àÃÄ¥Ø¥í¥Ø¥íQ¥«¥à¥Ñ¥ËーÍÑ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ·à¤ò¾®Àâ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1970Ç¯ÂåËö¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¸½¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·²Áü·à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÀÄ½Õ¡¦SF¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¸ÂÆ®»Ö¥á¥« ¥°¥é¥Ï¥à¥ÀーV¡Ù¤ÎºÇ½ª²óÀ©ºî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë»ö·ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤¬¸òºø¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅù¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²èÉ÷¤¬¿Íµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¶â»ÒÂçµ±»á¤¬Ã´Åö¡£
1970Ç¯Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÁÏºî¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¤¹¡£
ÂÓ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î½ñÀÒ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ·à¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤Î¡Ö´ØÃÒ°ì¡×¤µ¤ó¤ËÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡À´ØÃÒ°ì¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
ÆÉ¤ó¤À¡ª¡¡Ç³¤¨¤¿¡ª¡¡¤µ¤¡²¶¤â¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë¤¾¤Ã!!
¤¢¤é¤¹¤¸
1978Ç¯2·î28Æü¡£
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¸ÂÆ®»Ö¥á¥« ¥°¥é¥Ï¥à¥ÀーV¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò´°¿ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¡ª¡¡¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¼çÌòÀ¼Í¥¡ª¡¡ÍðÆþ¤¹¤ëÀ¶ÁÝ°÷¡ª¡¡»Å»ö¤òÊü´þ¤¹¤ë´ÆÆÄ¡ª
¼¡¡¹¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ýÏ¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¹½À®ºî²È¡¦°ËÊ¡Éô¿ò¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢ÀÄ½Õ¡ß¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡ß¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ßSFÊª¸ì¡ª
¹ØÆþÆÃÅµ
À¼Í¥¡¦´äºêÎÊÂÀ&²¬ÅÄÍº¼ù¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ²»¸»¡ÊµÓËÜ¡§°ËÊ¡Éô¿ò¡Ë
¢¨½ñÀÒ¤ÎÂÓ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê¡¢²»¸»¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â¤Ï2027Ç¯12·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄê¥µ¥¤¥óËÜÈÎÇä
´ü´ÖÃæ¥«¥É¥¹¥È¤Î°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤êËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
URL¡§https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509004889/
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢¨¥«¥É¥¹¥È¤Ë¤ÏÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥óËÜÈÎÇä¤Ï¾åµ¤Î¥Úー¥¸¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥¿¥¤¥à ¥¢¥Õ¥¿ー ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°
Ãø¼Ô¡§°ËÊ¡Éô¿ò
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äê²Á¡§1,815±ß¡ÊËÜÂÎ1,650±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§368¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-902634-4
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000202/)
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ËÊ¡Éô¿ò¡Ê¤¤¤Õ¤¯¤Ù ¤¿¤«¤·¡Ë
¹½À®ºî²È¡£1975Ç¯8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£
1996Ç¯¤è¤ê¥é¥¸¥ª¤Î¹½À®ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤ÎÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡ÖTHE IDOLM@STER MillionRADIO¡×¡ÖÎëÂ¼·ò°ì¤Î¥é¥¸¥Ùー¥¹¡×¤Û¤«¡£¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢µÓËÜ²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤¬½éÃø½ñ¡£
X¡§@takashiifukube(https://x.com/takashiifukube)
·àÃÄ¥Ø¥í¥Ø¥íQ¥«¥à¥Ñ¥Ëー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¼Í¥¡¦´ØÃÒ°ì¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·àÃÄ¡£¡ÖÂ´¶È¸å¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼Çµï¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ä¹ÂôÈþ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÜÀ®½ê¤ÎÆ±´ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢1994Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç60°Ê¾å¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£