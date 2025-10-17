【COCOSHNIK】晩秋の新作コレクション「GRACE IN CURVE」を10月17日(金)より発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」（http://cocoshnik.jp/(http://cocoshnik.jp/)）は「GRACE IN CURVE（グレイス イン カーブ)」と題した晩秋の新作コレクションを、10月17日(金)より全国店舗とオンラインストアにて発売いたします。

装いにモードな陰影と凛とした存在感を放ち、しなやかなカーブで優雅な強さを描く新作コレクション「GRACE IN CURVE」はボリューム感と有機的なラインが共鳴し合う、やわらかな輝きが特徴です。

モダンでありながら温もりを感じさせるフォルムが日常のスタイリングに新しいバランスをもたらし、しなやかで凛とした自信を引き出してくれます。

【GRACE IN CURVE:ラインナップのご紹介 】

ネックレス(上から)255,200円 イヤーカフ81,400円 ピアス147,400円

すべてK10YG ※すべて税込価格

ピアス(左から)147,400円 165,000円 125,400円

すべてK10YG ※すべて税込価格

リング(左から) 92,400円 94,600円 169,400円 138,600円

すべてK10YG ※すべて税込価格

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20251016/

【 商品のお取り扱い 】

■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)

【 Social Media 】

■ Instagram @cocoshnik_official

【 Brand Concept 】

贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。

本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ココシュニック（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者:田中 英樹

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)