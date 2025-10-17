【1人で行く！個人留学】スイス ウィンターキャンプ

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、「スイス ウィンターキャンプ(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%901%e4%ba%ba%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%95%99%e5%ad%a6%e3%80%912025%e5%86%ac-%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9-%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ad/)」を開催します。舞台は、ロイヤルファミリーや世界のセレブたちが訪れるスイス屈指の高級リゾート地「ヴェルビエ」。超一流ゲレンデで、世界各国から集まる同年代の子どもたちとともに、英語を使いながらスキーや冬のアクティビティを体験する国際交流プログラムです。語学とスキーの両方を本場で学べる、特別な冬の体験にぜひご参加ください。（※引率のつかない留学となります。ご了承の上、お申込みください。）

■おすすめポイント

１．世界レベルのリゾートで学ぶ・滑る！

ロイヤルファミリーや世界のセレブが訪れる高級リゾート「ヴェルビエ」。雪質、眺望、設備すべてが世界トップクラスのスキーリゾートで、スキーの本場を体感します。午前はレベル別の少人数スキーレッスンで、経験に応じたきめ細かな指導を受けられます。（5～6人の生徒に1人の先生が担当）安全で質の高いレッスンを通して、スキーの楽しさと上達の喜びを実感できます。



２．午後は選べる学びとアクティビティ

午後は、英語の語学レッスン（有料・レベルテストあり）または冬のスポーツアクティビティを選択。

雪山ハイキング、アイススケート、そり遊びなど、スイスの自然を全身で楽しめるアクティビティが揃っています。英語でのコミュニケーションを通じて、自然に「生きた英語力」が身につきます。学びと遊びのどちらも体験できる、充実した午後のプログラムです。

３．週末はスイス＆近隣国を観光！

週末にはジュネーブ、ベルン、ローザンヌなどの歴史ある街や、イタリア・フランスへの観光も実施。

異文化に触れ、仲間とともに世界を感じて、国際的な視野を育む貴重な体験です。

■スイス ウィンターキャンプ 概要

・対象年齢：（入国時）10歳～ 17歳

・留学期間：１.2025年12月20日（土）～ 12月27日（土）

２.2025年12月27日（土）～ 2026年1月3日（土）

（１.２.両方滞在も可能です。）

・留学費用：１.か２.のどちらかに参加：1,150,000円

１.＋２.：2,300,000円

※費用に含まれるもの：申し込み代行費、スキーレッスン費、宿泊費、食費、エクスカージョン

費、登録費、キャンセル保険料、ジュネーブ空港から学校までの送迎、ヘルメット（装着義務）

レンタル料、到着時および帰国時の日本人スタッフによる空港ミートアシスト（日本人スタッフ

が学校の送迎車ドライバーに引き渡します。※チューリッヒ空港の場合有料）、現地サポート費

（緊急連絡対応、週1回のヒアリングと報告）

※費用に含まれないもの：往復航空券代、保険料23,000円/週、チューリッヒ空港送迎、語学レッ

スン：週6時間 34,500円、スキーレンタル：24,000円など、洗濯代、オプション：写真パッケ

ージ

・プログラム紹介：国際キャンプ専門のスイスの学校、レゼレフ・インターナショナル・キャンプの

ウィンターキャンプに参加。午前中はスキーのレベル別レッスン（5～6人の生徒に1人の先生が

担当）。午後は毎日40分の英語の語学レッスン（有料、レベルテストあり）もしくは冬のスポーツ

アクティビティを選択。週末はジュネーブやベルン、ローザンヌなどスイスの街や、イタリアやフ

ランスの観光

・滞在方法：レゼレフ所有のシャレー内に宿泊（2～4人部屋）

・食事条件……1日3食付

・英語力：不問

・ビザ：不要

・空港：ジュネーブ空港

・申込締切：満席になり次第締め切り

・ツアー詳細：スイス ウィンターキャンプ(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%901%e4%ba%ba%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%95%99%e5%ad%a6%e3%80%912025%e5%86%ac-%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9-%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ad/)

・申込内容の変更と取り消しについて：

●変更 申し込み日から9日以降…… 40,000円

●取り消し

申し込み日から9日以降、留学開始の前日から起算して31日前まで…… 40,000円＋留学キャン

セル実費

留学開始の前日から起算して30日目にあたる日から留学開始前日まで……60,000円+留学キャ

ンセル実費

留学開始当日以降……留学費用全額

※なお、申し込み日から起算して8日目までは取り消し料はかかりません。ただし、申し込み日

から起算して留学開始前日までの期間が30日以内の場合を除く。

※留学キャンセル実費とは、留学先や滞在先などのキャンセル規定により、申し込み者が負担し

なければならない費用を指します。

※変更の定義：同じ学校の中で入学日や期間、レッスン数を変更する場合になります。

※また、コースによっては特別約款が優先されます。お申し込み時にご案内します。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に着け、将来の選択肢を広げるプログラムがここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp