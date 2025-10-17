【こどもの休日の過ごし方】 STSゴルフキャンプ　＜南筑波ゴルフ場でコースデビュー！＞

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、日帰りの「STSゴルフキャンプ ＜(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1718)南筑波ゴルフ場でコースデビュー！(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1718)＞(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1718)」を開催します。お子様一人ひとりに寄り添った丁寧な指導で定評のあるティーチングプロ・藤井コーチが担当。練習場でのレッスンはもちろん、実際のコースでプレーする体験を通して、ゴルフの楽しさと上達を実感できる特別なプログラムです。ゴルフの魅力を存分に味わいながら、安心してコースデビューできるおすすめのツアーに、ぜひご参加ください。

- おすすめポイント

■キッズコーチのプロによる丁寧な指導！

キッズコーチとしての豊富な経験を持つ藤井プロが担当し、ゴルフ未経験のお子様から経験者まで一人ひとりのレベルに合わせて指導します。経験と実績に基づく安心のレッスンで、初めてでもしっかり学べます。

■適切なアドバイスにより上達を実感！

一緒にコースを周りながらお子様のレベルチェックを行い、レベル別レッスンによってその場で成果が見えるレッスンを行います。プロの目線で具体的に指導するため、短時間でも確かなステップアップを実感できます。

■コースデビューに最適な環境！

ゴルフのマナーやルールも学びながら、実際のコースでプレー体験。練習場とは異なる傾斜や芝の状況を体験することで、考える力と実践力が養われます。初めてのコースデビューに自信を持てる、特別な一日になります。

- コーチ紹介

【藤井 誠（ふじい・まこと）ティーチングプロ】全米女子アマチャンピオン育ての親

1958年東京生まれ。ザ・プレミアムバックステージＧＭ。

95年日本プロゴルフ協会入会。96年渡米、フロリダ州オーランドにてゴルフビジネス全般を学ぶ。

帰国後2000年春より在日米軍多摩ヒルズゴルフコースのヘッドプロに就任し、18年まで副支配人として勤務。

その間に、ジュニアレッスンプログラム“タマキッズ”を主宰。地域住民と米軍の掛け橋となりながら、世界に通用するゴルファー育成に貢献。07年オーランド観光局からオーランドゴルフ親善大使に任命され、米ツアーへの日本人プロアマ参加ツアーなどを実施。

雑誌で技術連載、YouTubeでの情報配信、FMラジオで自身の番組を手がけるなど、現在も多方面で積極的に活動中。

- STSゴルフキャンプ＜南筑波ゴルフ場でコースデビュー！＞ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025/11/9 (日) 日帰り

(申し込み締切日：2025/11/4(火))

・対象：小1～中3（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：茨城県つくば市「南筑波ゴルフ場」

・食事：昼1回

・旅行代金：【小学生】29,300円

【中学生】35,200円

■旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

※レンタルゴルフクラブ代別途：5,500円

・定員：12名(最少催行人員８名)

※添乗員が全行程同行

※引率スタッフは生徒５～８名につき1名同行

・交通手段：普通列車利用（東京発）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1718

- スケジュール

7：30～8：30 東京発（普通列車）南筑波



●開校式

●ゴルフのルール説明やゴルフ場での注意などを教えてもらおう

●プロのゴルフレッスン



南筑波（普通列車）東京着 17：30～18：30

- STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/?_gl=1%2A19fgrea%2A_gcl_au%2AMTUwNDU4NzEwMy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga%2AMTMzNDkyMjUxNy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga_JXN98FRBR2%2AczE3NTc0MDc4ODMkbzc4JGcxJHQxNzU3NDA3OTgwJGo2MCRsMCRoMA..)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp