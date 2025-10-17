小柄女性向けブランド「COHINA」が、百田夏菜子さんを起用した2025 Winter Collectionを発表
株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、2025 Winter Collectionを発表します。本コレクションのイメージモデルとして、ももいろクローバーZのリーダー 百田夏菜子さんをお迎えし、2025年10月20日（月）20:00より順次発売します。
https://cohina.net/collections/cohina-2025-winter-collection-n8j
COHINA 2025 Winter Collection
「Gentle Clarity」
冬に包まれる心地よさと、ふとした瞬間に広がる透明感。
COHINA Winter 2025は、
やわらかさと凛とした強さを重ね合わせ、日常にそっと寄り添うコレクションです。
軽やかな温もりを与えるフェザーブルゾン、冬の空気を映したミントやブルーのコート。
心を温めるローズやラベンダー、静かな夜にきらめくネイビーラメニット。
茶目っ気からハンサムまで、さまざまな印象を見せて。
優しくも研ぎ澄まされた透明感を纏い、
異なる質感や色のレイヤードがさらに大人の女性に洗練と奥行きを与えます。
変わらぬその人らしさの中に新しいギャップを秘めた、自由で凛とした冬の装いを。
販売開始日時：2025年10月20日（月）20:00～より順次発売
※20日（月）、21日（火）の2日間に分けて発売します
Collection LOOK
*価格はいずれも税込
Waist Belt Tailored Dress : \16,500
Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000
Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800
KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900
Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000
Wool Bottle Neck Wide Rib Knit : \12,100
Wool Short Button Sleeve Knit : \13,750
KUROKI DENIM Flare Wide : \13,900
Wool Double Face Trench Coat : \40,700
Wool Bottle Neck Wide Rib Knit : \12,100
KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900
Wool Short Button Sleeve Knit : \13,750
Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800
Powdery Velour I Line Skirt : \11,000
Wool Double Face Trench Coat : \40,700
Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800
Asymmetric Line Satin Flared Skirt : \12,100
10/29 (wed) debut
Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000
Fox Angora 2Way Neck Knit : \13,000
Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200
Silk Wool Gold Button Rib Knit : \8,250
Alpaca Mix Pearl Cardigan : \11,000
10/29(wed) debut
KUROKI DENIM Flare Wide : \13,900
Fabric Assortment Cap : \5,940
Fox Angora 2Way Neck Knit : \13,000
KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900
Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000
Double Face Feather Zip Blouson : \16,500
Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200
2Way Collar Gold Button Mid Length Coat : \37,000
Powdery Velour Blouson : \15,400
Three Pocket Basic Shirt : \10,500
Powdery Velour I Line Skirt : \11,000
Wool Double Face Trench Coat : \40,700
2Way Cape Trench Coat : \16,900
Alpaca Wool 2Way Neck Knit : \14,000
Silk Wool Gold Button Rib Knit : \8,250
Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200
Double Face Feather Zip Blouson : \16,500
Glitter Mix Fringe Vest : \12,100
Wool Double Face Trench Coat : \40,700
Glitter Mix Fringe Vest : \12,100
Waist Button Marine Pants : \12,100
百田夏菜子さんプロフィール
1994年生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・ももいろクローバーZのリーダー。音楽活動のほか、2016年NHK連続テレビ小説(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%B0%8F%E8%AA%AC)『べっぴんさん(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%81%A3%E3%81%B4%E3%82%93%E3%81%95%E3%82%93)』のメインキャストを演じ、映画「ブラックパンサー/ワカンダフォーエバー」の日本語吹替版の声優、雑誌のカバーを飾るなど、ドラマ、舞台、バラエティ番組、モデルなど多方面で活動している。
初のソロアルバム『ビタミンB』が発売中。
「COHINA」について
「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2025年10月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。
公式サイト：https://cohina.net/
公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)
Director Profile
田中絢子 Ayako Tanaka
COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。
Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)