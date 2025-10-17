小柄女性向けブランド「COHINA」が、百田夏菜子さんを起用した2025 Winter Collectionを発表

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、2025 Winter Collectionを発表します。本コレクションのイメージモデルとして、ももいろクローバーZのリーダー 百田夏菜子さんをお迎えし、2025年10月20日（月）20:00より順次発売します。

詳細を見る :https://cohina.net/collections/cohina-2025-winter-collection-n8jCOHINA 2025 Winter Collection

「Gentle Clarity」

冬に包まれる心地よさと、ふとした瞬間に広がる透明感。

COHINA Winter 2025は、

やわらかさと凛とした強さを重ね合わせ、日常にそっと寄り添うコレクションです。

軽やかな温もりを与えるフェザーブルゾン、冬の空気を映したミントやブルーのコート。

心を温めるローズやラベンダー、静かな夜にきらめくネイビーラメニット。

茶目っ気からハンサムまで、さまざまな印象を見せて。

優しくも研ぎ澄まされた透明感を纏い、

異なる質感や色のレイヤードがさらに大人の女性に洗練と奥行きを与えます。

変わらぬその人らしさの中に新しいギャップを秘めた、自由で凛とした冬の装いを。

販売開始日時：2025年10月20日（月）20:00～より順次発売

※20日（月）、21日（火）の2日間に分けて発売します

特集ページ：https://cohina.net/collections/cohina-2025-winter-collection-n8j

*詳細は特集ページをご覧ください

Collection LOOK

*価格はいずれも税込

Waist Belt Tailored Dress : \16,500

Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000

Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800

KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900

Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000

Wool Bottle Neck Wide Rib Knit : \12,100

Wool Short Button Sleeve Knit : \13,750

KUROKI DENIM Flare Wide : \13,900

Wool Double Face Trench Coat : \40,700

Wool Bottle Neck Wide Rib Knit : \12,100

KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900

Wool Short Button Sleeve Knit : \13,750

Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800

Powdery Velour I Line Skirt : \11,000

Wool Double Face Trench Coat : \40,700

Stretch Lace Cut and Sewn Top : \8,800

Asymmetric Line Satin Flared Skirt : \12,100

10/29 (wed) debut

Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000

Fox Angora 2Way Neck Knit : \13,000

Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200

Silk Wool Gold Button Rib Knit : \8,250

Alpaca Mix Pearl Cardigan : \11,000

10/29(wed) debut

KUROKI DENIM Flare Wide : \13,900

Fabric Assortment Cap : \5,940

Fox Angora 2Way Neck Knit : \13,000

KUROKI DENIM Semi Wide Straight : \13,900

Wool Reversible Mid Length Coat : \33,000

Double Face Feather Zip Blouson : \16,500

Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200

2Way Collar Gold Button Mid Length Coat : \37,000

Powdery Velour Blouson : \15,400

Three Pocket Basic Shirt : \10,500

Powdery Velour I Line Skirt : \11,000

Wool Double Face Trench Coat : \40,700

2Way Cape Trench Coat : \16,900

Alpaca Wool 2Way Neck Knit : \14,000

Silk Wool Gold Button Rib Knit : \8,250

Cut Jacquard Mermaid Skirt : \13,200

Double Face Feather Zip Blouson : \16,500

Glitter Mix Fringe Vest : \12,100

Wool Double Face Trench Coat : \40,700

Glitter Mix Fringe Vest : \12,100

Waist Button Marine Pants : \12,100

百田夏菜子さんプロフィール

1994年生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・ももいろクローバーZのリーダー。音楽活動のほか、2016年NHK連続テレビ小説(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%B0%8F%E8%AA%AC)『べっぴんさん(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%81%A3%E3%81%B4%E3%82%93%E3%81%95%E3%82%93)』のメインキャストを演じ、映画「ブラックパンサー/ワカンダフォーエバー」の日本語吹替版の声優、雑誌のカバーを飾るなど、ドラマ、舞台、バラエティ番組、モデルなど多方面で活動している。

初のソロアルバム『ビタミンB』が発売中。

「COHINA」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2025年10月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)