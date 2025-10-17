≪コナミスポーツ伸芽′Sアカデミー西宮校≫ 2025年11月「仁川学院小学校 入試報告会」のご案内

株式会社リソー教育グループ

●「仁川学院小学校 入試報告会」概要

【対象】

・年中児（2020年４月２日～2021年４月１日生まれのお子さま）

・３歳児（2021年４月２日～2022年４月１日生まれのお子さま）

【日程】

2025年11月１日（土）13:30～ 14:30

【費用】

無料

【会場】

コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー西宮校

【定員】

20名

【申込方法】

お電話にてお申し込みください。0120-281-359（10:00～18:00／火～土曜日）

※先着順での受付になります。定員になりしだい、締め切りとさせていただきます。

【詳細】

https://www.shingakai.co.jp/documents/20251101Anishinomiya.pdf

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

