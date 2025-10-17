セレンディップHD代表 竹内 在とサーテックカリヤ代表 竹内 弘一による対談記事

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO 竹内 在 以下、当社）は、株式会社サーテックカリヤ（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長 竹内 弘一 以下、サーテックカリヤ）とのM&Aに関する取り組みが、本事例の仲介を手掛けたM&Aキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 中村悟）が運営する経営者インタビューサイト「それぞれの選択」に掲載されたことをお知らせいたします。

それぞれの選択の記事はこちら :https://www.ma-cp.com/case/success/137/

創業75年、自動車部品の表面処理技術において国内トップクラスの地位を確立してきたサーテックカリヤは、グローバル展開を進める中で売上200億円超の規模に成長。その同社が2025年7月、当社グループへの参画を決断しました。

掲載記事では、サーテックカリヤが当社を選んだ理由や、両社が共感した経営理念、さらに相互出資型M＆Aによる製造業の未来像について、当社代表の竹内 在、サーテックカリヤ代表の竹内 弘一、当社取締役CFO 北村 隆史の3名が語っています。

サーテックカリヤ 代表 竹内 弘一当社 代表 竹内 在当社 取締役CFO 北村 隆史

サーテックカリヤのグループ参画により、当社が掲げる中期経営計画「セレンディップ500」の前倒し達成が視野に入り、グローバル展開も加速しています。今後も、事業承継型M&Aを通じて、持続可能な成長をさらに加速させてまいります。

サーテックカリヤの株式取得（子会社化）に関する補足資料（2025.05.13適時開示）引用

・サーテックカリヤの株式取得（子会社化）に関するお知らせはこちら(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2612658/00.pdf)

・サーテックカリヤの株式取得（子会社化）に関する補足資料はこちら(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2612659/00.pdf)

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号

設 立 2006年8月

代表者 代表取締役社長兼CEO 竹内 在

URL https://www.serendip-c.com/

事業内容 経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

株式会社サーテックカリヤ

本 社 愛知県刈谷市神明町６丁目 100 番地

設 立 1954年2月

代表者 代表取締役社長 竹内 弘一

URL https://www.surteckariya.jp/home/

事業内容 めっき・表面処理加工業