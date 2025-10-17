全国400点超の日本の逸品が集結。“つながる”体験型ストア「ENGAWA ASAKUSA」、浅草に10月19日オープン

ENGAWA株式会社

訪日外国人向けのコミュニケーション支援を手がけるENGAWA株式会社（読み方：エンガワ、代表取締役社長：牛山 隆信）は、日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」を2025年10月19日（日）に東京・浅草でオープンします。

「世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点」をコンセプトに、全国400点以上の逸品を揃えたセレクトショップと、佐賀の茶農家監修のカフェ・バーを併設。店舗は浅草駅から徒歩 3 分、浅草寺から徒歩 2 分という好立地に位置し、世界中から訪れる観光客を迎えます。

「ENGAWA ASAKUSA」では、全国の職人や地域ブランドと連携し、商品販売や飲食、交流イベントや文化体験ワークショップを通じて「体験としての日本文化」を提供します。

日本茶をテーマにしたドリンクやオリジナルスイーツを提供する＜カフェ・バー＞と、海外旅行者のニーズに対応した＜セレクトショップ＞を展開。さらに、最先端テレプレゼンスシステム「窓」を導入し、全国の職人の工房をライブで訪問するように体感できる「距離を超えた出会い」を実現します。

店内の内装は、日本の「竈（かまど）」をモチーフとした開放的なオープンキッチンと日本家屋の古材をいかしたディスプレイ棚など、日本の美意識や温もりを感じられる空間に仕上げました。

■＜カフェ・バー＞

日本茶の新たな楽しみ方を提案する佐賀県嬉野市の日本茶農家「副島園」が監修した、オリジナルドリンクメニューを提供。“日本茶”の“ラテ”や、“アルコール”とのマリアージュが楽しめる斬新なドリンクや、ここでしか味わうことのできないオリジナルスイーツをお楽しみいただけます。

■提供メニュー（一部）

＜ソフトドリンク＞

- 特上煎茶（ホット/アイス）\660-- 一番詰みほうじ茶（ホット/アイス）各\660-- ラテ 煎茶/ほうじ茶（アイス）各\880-- 煎茶ライムソーダ（アイス）\880-

＜アルコール＞

- 茶ビール \1,100-- ほうじ茶ハイボール \1,100-

＜オリジナルスイーツ＞

- patisserie maison Fujiya × 副島園「ガトーフロマージュ」緑茶/ほうじ茶 \730-- ペリカンパンのあんバタートースト \800-

※掲載価格は＜店内飲食＞の際の税込価格です。＜テイクアウト＞をご利用の場合は金額が異なります。

特上煎茶（アイス）一番詰みほうじ茶（ホット）ラテ 煎茶/ほうじ茶（アイス）煎茶ライムソーダ（アイス）茶ビールほうじ茶ハイボール「ガトーフロマージュ」緑茶ペリカンパンのあんバタートースト

■ドリンクメニュー監修：茶農家「副島園（ソエジマエン）」

佐賀県嬉野市にて100年以上続く「うれしの茶」の生産農家。20年ほど前から無農薬・減農薬栽培に注力し、地域の有志と共にお茶の様々な楽しみ方を広める活動も精力的に行なっている。

http://soejimaen.jp/

■オリジナルスイーツ開発協力：

「patisserie maison Fujiya Hakodate（パティスリーメゾンフジヤ ハコダテ）」（北海道函館市）

北海道函館に本店を構えるフレンチレストラン「maison FUJIYA Hakodate」監修のパティスリー。

”レストランで提供していたデザートをご自宅でも楽しんでいただきたい”という想いから誕生し、素材の味わいを大切にしたレストランクオリティにこだわりスイーツづくりを行っている。

今回、代表作であるグルテンフリーの濃厚ベイクドチーズケーキ「ガトーフロマージュ」と、茶農家「副島園」の“緑茶”・“ほうじ茶”とをコラボレーションさせた「ENGAWA ASAKUSA」のオリジナルスイーツを開発。

フレンチレストラン「maison FUJIYA Hakodate（メゾン フジヤ ハコダテ）」（北海道函館市）

北海道の自然の恵みと、古き良き伝統を大切にしたフレンチ料理を提供する人気のレストラン。レストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」に連続掲載（2022～2025）されるなど、国内のみならず、海外からの評価も高い。

https://maisonfujiya.official.ec/

■＜セレクトショップ＞

日本の優れた商品を世界に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection」で最高金賞に輝いた受賞商品など日本全国のその地域でしか手に入らない名産品や全国の職人が生み出す工芸品を幅広くラインナップします。

来店するインバウンド観光客に向けて、英字メディア「Tokyo Weekender」の編集メンバーである日本在住外国人が日本全国の美とアイデアをキュレーションし、10月19日のオープン時には40ブランドおよそ400商品以上を販売。今後は、季節ごとに商品を入れ替えながら、常時30～40ブランドの商品を販売する予定です。

■取扱商品例（日本の優れた商品を世界に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection」受賞商品からピックアップ）

＜日本のお土産にぴったり＞

- 「デザイナーズだるま」株式会社今井だるま店NAYA【群馬県】2024最高金賞- 「SOZO」株式会社新香【兵庫県】2024最高金賞- 「冷感桜シリーズ」株式会社丸モ高木陶器【岐阜県】2022、2023金賞

＜日本の技術が光るキッチンアイテム＞

- 「土佐黒打ち捌き包丁」由宗刃物（株式会社ASTREX）【京都府】2024金賞- 「CHOPLATE」株式会社河辺商会【大阪府】2022特別賞 アジア選定員賞

＜人気の調味料やお菓子＞

- 「亀甲萬本店 御用蔵シリーズ」亀甲萬本店（キッコーマン食品株式会社）【東京都】2024最高金賞- 「梨の王国（プレミアムフルーツショコラ）」バルスタック株式会社【千葉県】2024金賞- 「鏡野ほろり」わかな合資会社【岡山県】2021金賞

＜ファッション雑貨やコスメも！＞

■＜交流体験＞

- 「MAF ウールデニム」株式会社ニッケテキスタイル【愛知県】2024特別賞 オリジナリティ賞- 「mu-no」浮田産業株式会社【兵庫県】2025金賞- 「新潟地酒コスメシリーズ」株式会社つつわび【東京都】2022特別賞 ANA賞「デザイナーズだるま」株式会社今井だるま店NAYA【群馬県】「SOZO」株式会社新香【兵庫県】「冷感桜シリーズ」株式会社丸モ高木陶器【岐阜県】「CHOPLATE」株式会社河辺商会【大阪府】「亀甲萬本店 御用蔵シリーズ」亀甲萬本店（キッコーマン食品株式会社）【東京都】「鏡野ほろり」わかな合資会社【岡山県】「mu-no」浮田産業株式会社【兵庫県】

最先端のデジタルテクノロジーによる距離を超えた“会う”を実現する「窓」を導入し、全国の職人の生産現場をライブで体感いただくことや、地域ブランドとコミュニケーションができる環境を提供します。

■地域ブランドとの「窓」体験 実施スケジュール

- 10月21日（火）15:00～15:30 だるま生産日本一 “高崎だるま”の製造現場と中継

協力事業者：株式会社今井だるま店NAYA（群馬県高崎市）

創業1930年、江戸時代から伝わる技法を受け継いだ伝統的な「高崎だるま」を製造。伝統を大切にしつつも革新的なデザインを取り入れた「デザイナーズだるま」は日本の優れた商品を世界に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection」にて最高金賞を受賞。

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-003/

また、酒蔵、染め工房、陶芸窯元など、全国各地の製造現場との中継を順次予定しています。

■距離を超えた”会う”を実現する「窓」

テレプレゼンス技術の研究開発及び関連ソリューションを提供するMUSVI株式会社が開発した最先端テレプレゼンスシステム。距離の制約を超えて、人と人、人と空間をつなぎ、“あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーション”を実現します。 https://musvi.jp/

■日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA」について

「ENGAWA ASAKUSA」は、「世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点」をコンセプトに、インバウンド需要が急増する浅草エリアに「日本と世界をつなぐ体験型ストア」 として誕生します。全国の職人や地域ブランドと連携し、商品販売や飲食、交流イベントや文化体験ワークショップを通じて「体験としての日本文化」を提供します。店舗は浅草駅から徒歩3分、浅草寺から徒歩2分という好立地に位置し、世界中から訪れる観光客を迎えます。

＜「ENGAWA ASAKUSA」の特徴＞

・ 選ばれた逸品：全国の職人や事業者が生み出す工芸品や特産品、日本の優れた商品を世界に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection」受賞商品を厳選

・ 体験と交流：ワークショップやポップアップイベントを開催し、文化的背景や作り手の想いを体験可能

・ カフェ・バー：お茶農家監修のオリジナルドリンクや、地域食材を活かしたオリジナルスイーツなどを提供し、浅草で日本の食文化を味わう



＜店舗概要＞

- 店舗名称：「ENGAWA ASAKUSA」- 住所：東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階- 電話番号：090-9140-1761- メールアドレス：engawa_asakusa@engawa.global- アクセス：浅草駅徒歩3分- 営業時間：10：00～21：30- 定休日：水曜日- オープン日：2025年10月19日(日)- webサイト：https://store.engawa.global- SNS/instagram：https://www.instagram.com/engawa_asakusa/- Google Map リンク：https://maps.app.goo.gl/sAkm6wwTUX5WSquM8?g_st=ipc「ENGAWA ASAKUSA」Map

＜コンセプト＞

世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点

伝統とモダンが交差する街・浅草に、日本と世界をつなぐ新たな文化のハブとなる複合型ストア。

ここは、日本のクラフト、食、そして日々の暮らしの粋を集めた唯一無二の空間。訪れる人々は、日本文化の奥深さに触れ、心を惹きつけるアイテムを発見し、その背景にある職人や物語と出会うことができます。

「ENGAWA ASAKUSA」は、日本全国の職人、旅人、そして地域の人々が集い、新しい思い出や文化を生み出す場です。私たちは、日本の風土や美意識から生まれた逸品を、グローバルな視点で丁寧にキュレーションしました。

浅草から、再編集された日本文化とクリエイションの魅力を、世界へ、そして未来へとつなげていきます。

■運営企業： ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

＜企業情報＞

商号： ENGAWA株式会社（読み：えんがわ）

設立： 2015年12月1日

資本金： 99,900,000円（2022年12月末時点）

従業員数： 61名(2025年1月時点)

所在地：

【東京オフィス】東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

【佐賀オフィス】佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738 和多屋別荘内

URL： https://engawa.global/