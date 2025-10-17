TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

2025年10月24日(金)よりROUND１にて「TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

「TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2025年10月24日(金)～2026年１月25日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/hiroaka/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、91店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング96店舗、カラオケ91店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗、スポッチャ53店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボルーム

横浜駅西口店（神奈川県） 千日前店（大阪府）の２店舗にて、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング96店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング96店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコアコンペキャンペーンを実施いたします。期間中登録した全員のスコアをランキング、順位賞としてアクリルプレートを進呈します。

■アミューズメント コラボプライズ＆マストバイキャンペーン

全国のラウンドワン98店舗にて、オリジナルデザインのコラボプライズが登場します。

また同時に対象機器へ連続500円投入されましたらオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

【オリジナルグッズ・カプセルトイ】

ROUND1の一部店舗にて、新規描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

■販売店舗 ：合計５店舗

東京 ：2店舗（池袋店、吉祥寺店）

神奈川 ：1店舗（横浜駅西口店）

大阪 ：1店舗（千日前店）

愛知 ：1店舗（千種店）

※上記5店舗以外の店舗ではグッズの販売は行っておりませんのでご注意ください。

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F

代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp