竜王戦あわら対局、注目の勝負おやつはこれ！

福井県あわら市

2025年10月1７日（金）福井県あわら市美松。

藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦第2局が行われています。

本日午後3時、終局後とはなりましたが、2度目の“勝負おやつ”が提供されました。

グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン、フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福（大福のみ）



佐々木八段が選ばれたのは

【グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン】

【フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福】（いちご大福のみ）

【茶楽かぐや美松店 越前豆入り茶】（ドリンク）

【カメハメハ大農場の農家カフェ 100％完熟トマトジュース】、【瑞香園 ブルーベリージュース】

藤井竜王はドリンクのみを選ばれました。

【カメハメハ大農場の農家カフェ 100％完熟トマトジュース】

【瑞香園 ブルーベリージュース】

▶︎市の職員が実食！

グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン

大きめサイズのマカロン！

あわらとみつ金時との掛け合わせは、２種類。どちらも色鮮やか。

１.ブルーベリー

さっぱりめで、甘すぎず食べやすい。

２.塩羽二重餅

あまじょっぱい組み合わせがクセになる。

フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福

なんと、4度目となるいちご大福。人気です。

ほどよい酸味のいちご、白餡がマッチ。

餅も甘味があって噛むたび幸せに。

プリンは、あわら市公式キャラクターの湯巡権三くんデザイン。

食べるのがもったいないと感じてしまいます。老若男女オススメです！

今回はいちご大福が選ばれました。

ちなみに、同時に選ばれたドリンクは

【瑞香園 ブルーベリージューズ】

【カメハメハ大農場の農家カフェ】

【茶楽かぐや美松店 越前豆入り茶】

でした。

まさかの、フルーツスイーツ店みやびさんの大福が昨年から引き続いて８連続で選ばれる結果に。



🖋️文：もりゆか（あわら市広報アドバイザー）

