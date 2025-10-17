竜王戦あわら対局、注目の勝負おやつはこれ！
2025年10月1７日（金）福井県あわら市美松。
藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦第2局が行われています。
本日午後3時、終局後とはなりましたが、2度目の“勝負おやつ”が提供されました。
グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン、フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福（大福のみ）
佐々木八段が選ばれたのは
【グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン】
【フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福】（いちご大福のみ）
【茶楽かぐや美松店 越前豆入り茶】（ドリンク）
【カメハメハ大農場の農家カフェ 100％完熟トマトジュース】、【瑞香園 ブルーベリージュース】
藤井竜王はドリンクのみを選ばれました。
【カメハメハ大農場の農家カフェ 100％完熟トマトジュース】
【瑞香園 ブルーベリージュース】
▶︎市の職員が実食！グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン
大きめサイズのマカロン！
あわらとみつ金時との掛け合わせは、２種類。どちらも色鮮やか。
１.ブルーベリー
さっぱりめで、甘すぎず食べやすい。
２.塩羽二重餅
あまじょっぱい組み合わせがクセになる。
フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福
なんと、4度目となるいちご大福。人気です。
ほどよい酸味のいちご、白餡がマッチ。
餅も甘味があって噛むたび幸せに。
プリンは、あわら市公式キャラクターの湯巡権三くんデザイン。
食べるのがもったいないと感じてしまいます。老若男女オススメです！
今回はいちご大福が選ばれました。
ちなみに、同時に選ばれたドリンクは
【瑞香園 ブルーベリージューズ】
【カメハメハ大農場の農家カフェ】
【茶楽かぐや美松店 越前豆入り茶】
でした。
まさかの、フルーツスイーツ店みやびさんの大福が昨年から引き続いて８連続で選ばれる結果に。
🖋️文：もりゆか（あわら市広報アドバイザー）
【公式Instagramで最新情報を発信中！】
あわら市公式Instagramでは、現在開催中の 第38期竜王戦第2局あわら対局の様子を積極的に発信しています。大注目の勝負めしの速報なども！ぜひフォローして、あわら市の“贅沢なひととき”をチェックしてください。
Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/awara.zeitaku?igsh=MWticThuazdxbjNzaw==)
【あわら市ふるさと納税のご案内】
北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？
寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。
- あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）
- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸
- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒
- 旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット
バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。
“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。
あわら市へのふるさと納税はこちら(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)から
福井県あわら市
全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。
感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo
HP https://www.city.awara.lg.jp/
Facebook https://www.facebook.com/awaracity
Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja