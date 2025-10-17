竜王戦あわら対局、注目の勝負おやつはこれ！

福井県あわら市


2025年10月1７日（金）福井県あわら市美松。


藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦第2局が行われています。


本日午後3時、終局後とはなりましたが、2度目の“勝負おやつ”が提供されました。






グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン、フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福（大福のみ）


佐々木八段が選ばれたのは


【グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン】


【フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福】（いちご大福のみ）


【茶楽かぐや美松店　越前豆入り茶】（ドリンク）




【カメハメハ大農場の農家カフェ　100％完熟トマトジュース】、【瑞香園　ブルーベリージュース】

藤井竜王はドリンクのみを選ばれました。


【カメハメハ大農場の農家カフェ　100％完熟トマトジュース】
【瑞香園　ブルーベリージュース】





▶︎市の職員が実食！

グランディア芳泉 あわら湯けむりマカロン


大きめサイズのマカロン！


あわらとみつ金時との掛け合わせは、２種類。どちらも色鮮やか。



１.ブルーベリー


さっぱりめで、甘すぎず食べやすい。


２.塩羽二重餅


あまじょっぱい組み合わせがクセになる。




フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリンといちご大福


なんと、4度目となるいちご大福。人気です。



ほどよい酸味のいちご、白餡がマッチ。


餅も甘味があって噛むたび幸せに。



プリンは、あわら市公式キャラクターの湯巡権三くんデザイン。


食べるのがもったいないと感じてしまいます。老若男女オススメです！



今回はいちご大福が選ばれました。






ちなみに、同時に選ばれたドリンクは


【瑞香園　ブルーベリージューズ】


【カメハメハ大農場の農家カフェ】


【茶楽かぐや美松店　越前豆入り茶】


でした。




まさかの、フルーツスイーツ店みやびさんの大福が昨年から引き続いて８連続で選ばれる結果に。




🖋️文：もりゆか（あわら市広報アドバイザー）







