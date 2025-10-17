大阪府住吉区初出店！ FIT-EASY 長居公園店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市)は、FIT-EASY長居公園店（大阪府大阪市住吉区長居東1丁目7-32）を2025年10月17日（金）にプレオープンいたしました。 プレオープン期間の10月17日（金）から11月3日（月・祝）10:00～21:00では、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2025年11月4日（火）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY長居公園店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフ、水風呂・ととのいスペースを完備したサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として11月3日（月・祝）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に500円引きとなります。

当店は国道479号「長居公園通」沿い、長居公園のすぐ側にオープンいたしました。

大阪メトロ御堂筋線・JR阪和線「長居駅」より徒歩10分程度に位置します。

11月5日にグランドオープン予定の「梅田店」へも大阪メトロ御堂筋線で乗り換えなしでアクセス可能です。

FIT-EASY では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、新たなマシンラインナップやサービスを体験することで、より一層お楽しみいただけます。

職場や自宅に次ぐサードプレイスとしてもどうぞお気軽にご利用ください。

- FIT-EASY長居公園店 無料お試しトライアル

住所：大阪府大阪市住吉区長居東1丁目7-32

期間：10月17日（金）～11月3日（月・祝）までの10：00～21：00

※グランドオープン日は2025年11月4日（火）

内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-osaka-nagaikouen/

- FIT-EASY長居公園店 オープニングキャンペーン

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円

事務手数料：2,200円

月会費：11月分会費（日割）、12月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

プロテインサーバー：2ヶ月分

※11月3日（月・祝）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

- FIT-EASY長居公園店 体験会

無料お試しトライアル期間にも体験会が開催されます。

どなたでもご参加いただけますので、店内設備やマシンのご利用と合わせて是非お気軽にご参加ください。

『フィットチェア体験会』使い方や効果について詳しく説明します！

日時：10月17日（金）10:00～20:00

（おひとり様 3分までとなります）

※男性参加もOK（通常は女性専用のコンテンツとなります）

※予約不要（当日の飛び入り参加も大歓迎！）

体験会の詳細につきましては、FIT-EASY長居公園店のHPをご覧ください。

- FIT-EASY長居公園店 概要

住所：大阪府大阪市住吉区長居東1丁目7-32

開業日：2025年11月4日（火）

（10月17日（金）～11月3日（月・祝）まではプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

※プレオープン期間中は10：00～21：00

利用料金：月会費: 8,778円（税込）

※11月3日（月・祝）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-osaka-nagaikouen/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_nagaikoen/

- フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：225店舗 2025年10月17日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。