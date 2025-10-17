全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」開催ならびに太平電業株式会社とのプレミアムパートナー契約締結(増額)のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

水戸ホーリーホックは、太平電業株式会社の特別協賛のもと、昨年に引き続き「全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』」を開催いたします。

本大会は、誰もがサッカーを楽しめる環境を広げ、多様な機会と選択肢のある社会づくりを目指して実施するもので、第2回目となる今大会は、前回出場チームに加えて新たにドイツ・ハノーファー96の知的障がい者チームを含む国内外の2チームを加えた、計6チームでの開催となります。

会場はトップチームが練習場としても使用している「七会町民センター アツマーレ」となり、どなたでもご観戦いただけますので、ぜひ現地での熱い応援をよろしくお願いいたします。

また大会規模の拡大に伴い、このたび太平電業株式会社とオフィシャルパートナー契約（プレミアムパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

「全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』」大会概要

■主催

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

■特別協賛

太平電業株式会社

■開催期間

2025年12月20日（土）～12月21日（日）

■会場

城里町七会町民センター「アツマーレ」

■出場チーム

・水戸ホーリーホック クノスフェアビデ（茨城県水戸市）

・栃木県知的障害者サッカー選抜（栃木県宇都宮市）

・横浜Ｆ・マリノス フトゥーロ（神奈川県横浜市）

・アスルクラロ沼津 ジャンプ（静岡県沼津市）

・RSSセリオーレ パラデイロ（沖縄県那覇市）

・ハノーファー96（ドイツ・ニーダーザクセン州）

▶第１回大会についてはコチラ

プレミアムパートナー契約内容

■契約期間

2025年10月19日～

■契約内容

・全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』への冠協賛

・障がい者サッカーチーム「水戸ホーリーホック クノスフェアビデ」ユニフォームの鎖骨スペース・左側への広告掲出

・トップチームユニフォーム（シャツ・左袖）への広告掲出

・ホームゲームにおけるバックスタンド側LEDサイネージへの広告バナー掲出 ・サンクスマッチ開催

法人概要

■法人名

太平電業株式会社

■所在地

東京都千代田区神田神保町2-4

■代表者

代表取締役会長 野尻 穣

代表取締役社長 伊藤 浩明

■事業概要

【建設工事】

火力、原子力発電設備や製鐵関係、環境保全、化学プラント等の設備据付や改造工事等と、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事他の施工、および各種プラント設備の解体、廃炉等の事業

【補修工事】

同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業

■URL

https://www.taihei-dengyo.co.jp/

太平電業株式会社 代表取締役会長 野尻 穣 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

太平電業株式会社は創業以来78年間、発電プラントの建設およびメンテナンスを中心に、日本のエネルギーを支えている会社です。現在は「水戸ホーリーホック」および知的障がい者チーム「水戸ホーリーホック クノスフェアビデ」を応援し、両チームのユニフォームに広告掲出を行っております。

また、昨年12月には全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」を初開催いたしました。今年も12月20日（土）、21日（日）に第2回大会の開催が決定し、ドイツチームを含む6チームによるさらなる熱い戦いが期待されます。

当社は今後も、障がい者スポーツの認知度向上と支援の拡大、地域社会との連携強化を通じて、企業としての社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ファン・サポーターの皆様におかれましても、クラブと選手たちへ、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。