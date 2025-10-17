全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」開催ならびに太平電業株式会社とのプレミアムパートナー契約締結(増額)のお知らせ
水戸ホーリーホックは、太平電業株式会社の特別協賛のもと、昨年に引き続き「全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』」を開催いたします。
本大会は、誰もがサッカーを楽しめる環境を広げ、多様な機会と選択肢のある社会づくりを目指して実施するもので、第2回目となる今大会は、前回出場チームに加えて新たにドイツ・ハノーファー96の知的障がい者チームを含む国内外の2チームを加えた、計6チームでの開催となります。
会場はトップチームが練習場としても使用している「七会町民センター アツマーレ」となり、どなたでもご観戦いただけますので、ぜひ現地での熱い応援をよろしくお願いいたします。
また大会規模の拡大に伴い、このたび太平電業株式会社とオフィシャルパートナー契約（プレミアムパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
「全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』」大会概要
■主催
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■特別協賛
太平電業株式会社
■開催期間
2025年12月20日（土）～12月21日（日）
■会場
城里町七会町民センター「アツマーレ」
■出場チーム
・水戸ホーリーホック クノスフェアビデ（茨城県水戸市）
・栃木県知的障害者サッカー選抜（栃木県宇都宮市）
・横浜Ｆ・マリノス フトゥーロ（神奈川県横浜市）
・アスルクラロ沼津 ジャンプ（静岡県沼津市）
・RSSセリオーレ パラデイロ（沖縄県那覇市）
・ハノーファー96（ドイツ・ニーダーザクセン州）
プレミアムパートナー契約内容
■契約期間
2025年10月19日～
■契約内容
・全国知的障がい者サッカー選手権『太平電業カップ』への冠協賛
・障がい者サッカーチーム「水戸ホーリーホック クノスフェアビデ」ユニフォームの鎖骨スペース・左側への広告掲出
・トップチームユニフォーム（シャツ・左袖）への広告掲出
・ホームゲームにおけるバックスタンド側LEDサイネージへの広告バナー掲出 ・サンクスマッチ開催
法人概要
■法人名
太平電業株式会社
■所在地
東京都千代田区神田神保町2-4
■代表者
代表取締役会長 野尻 穣
代表取締役社長 伊藤 浩明
■事業概要
【建設工事】
火力、原子力発電設備や製鐵関係、環境保全、化学プラント等の設備据付や改造工事等と、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事他の施工、および各種プラント設備の解体、廃炉等の事業
【補修工事】
同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業
■URL
https://www.taihei-dengyo.co.jp/
太平電業株式会社 代表取締役会長 野尻 穣 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
太平電業株式会社は創業以来78年間、発電プラントの建設およびメンテナンスを中心に、日本のエネルギーを支えている会社です。現在は「水戸ホーリーホック」および知的障がい者チーム「水戸ホーリーホック クノスフェアビデ」を応援し、両チームのユニフォームに広告掲出を行っております。
また、昨年12月には全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」を初開催いたしました。今年も12月20日（土）、21日（日）に第2回大会の開催が決定し、ドイツチームを含む6チームによるさらなる熱い戦いが期待されます。
当社は今後も、障がい者スポーツの認知度向上と支援の拡大、地域社会との連携強化を通じて、企業としての社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
ファン・サポーターの皆様におかれましても、クラブと選手たちへ、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。