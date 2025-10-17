「A8.net」「N-INE」「WAND」、10月22日(水)～24日(金)幕張メッセで開催のJAPAN IT WEEK「EC・店舗WEEK」に出展

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）は）10月22日(水)～24日(金)に幕張メッセで開催される「JAPAN IT WEEK『EC・店舗WEEK』」に出展いたします。

出展内容としては、国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」、LINEマーケティング支援サービス「N-INE（ナイン）」、インフルエンサーマーケティング支援サービス「WAND（ウォンド）」の3事業を紹介します。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/176_1_24f3bd9f9484ebf272a04a6da385c8ab.jpg?v=202510170856 ]来場者登録はこちら :https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499096197784822-B2L

■当社ブースのご案内

7ホールの出入口からまっすぐ進んでいただくと、VIPラウンジの近くにございます。

【出展ブースの見どころ】

今回の出展では、アフィリエイトサービス「A8.net」、LINEマーケティング支援サービス「N-INE」、インフルエンサーマーケティング支援サービス「WAND」の3事業を一堂に紹介します。

ブース内には各サービスのモニターを設置し、事例紹介動画を上映。また、「A8.net」では実際のメディア管理画面を投影し、アフィリエイト運用のイメージを具体的にご覧いただけます。

さらに、簡単診断で、自社に合う最適なマーケティングサービスをその場でチェック！アンケートに答えるだけで、インフルエンサー／LINE／アフィリエイトの中から、あなたの課題や目的に合ったサービスを提案します。

【オープンセミナーのご案内】

10月22日（水）にオープンセミナーへ登壇いたします。事前登録不要ですので、お気軽にご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/176_2_8a9d6754f20cbd248e99f3fb273a1b1a.jpg?v=202510170856 ]

■登壇者紹介

松宇 一聖（まつう かずまさ）

ソーシャルメディアマーケティング事業部

マネージャー

新卒で株式会社ファンコミュニケーションズに入社。

主力アフィリエイト広告サービス「A8.net」のコンサルティング部門で多様なクライアント支援に携わり、現在はインフルエンサーマーケティング事業「WAND」にて活躍中。

金融・クリニック・転職・エンタメなど幅広い業界で成果を上げ続けている。

本セミナーの詳細はこちら :https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/conference/ex-presentation/session-details.4489.254099.%E3%80%90aitiktok-shopline%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%91%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%9E%E5%AE%8C%E5%85%A8%E6%94%BB%E7%95%A5%EF%BC%812026%E5%B9%B4%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A8%E3%81%97%E6%96%BD%E7%AD%965%E9%81%B8.html

■本リリースに関するご不明点やお問い合わせ先

宛先：A8.net マーケティングチーム

アドレス：a8marketing@fancs.com

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ<https://www.fancs.com/>は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」<https://www.a8.net/>を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」<https://thewand.jp/#services>、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」<https://guide.n-ine.com/>を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。