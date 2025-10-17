アビスパ福岡30周年イヤーを祝う特別イベント！「アビスパ福岡 30th ファン感謝DAY 2025」チケットはMORE TIGETにて販売中

株式会社grabss

電子チケットサービス「MORE TIGET（モアチゲット）」では、Jリーグクラブ・アビスパ福岡がクラブ創設30周年を記念して開催する『アビスパ福岡30thファン感謝DAY 2025』のチケットを販売開始いたしました。本イベントは、2025年11月16日（日）に福岡アイランドシティフォーラム ホールにて開催されます。

クラブ創設30周年を迎えた2025シーズンの締めくくりとして開催される「アビスパ福岡30thファン感謝DAY 2025」。

選手・スタッフとファン・サポーターが直接ふれあえる特別なイベントとして、昨年に続き「福岡アイランドシティフォーラム ホール」にて開催されます。

■イベント概要

【開催日時】2025年11月16日（日）13:30～15:00頃（開場13:00予定）

【会場】福岡アイランドシティフォーラム ホール（福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6）

【出演】アビスパ福岡所属選手・一部スタッフ（※当日のコンディションにより変更の可能性あり）

【内容】ふれあいイベントを予定

■チケット販売概要

【販売期間】

販売中 ～ 2025年11月16日（日）13:30

【価格】

大人3,500円／小学生以下2,000円

※1度の購入につき4枚まで。

■「MORE TIGET (モアチゲット)」

MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。



【サービス概要】

名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)

開始日 ： 2024年9月2日

URL ： https://more.tiget.net/

サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget



【主な導入実績】

＜サッカー／フットサル＞

横浜FC／アビスパ福岡／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部



＜野球＞

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ



＜その他＞

ルリーロ福岡（ラグビー）／PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp