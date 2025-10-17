豪華声優陣が贈る夢の世界の大冒険！朗読劇『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった2025』全公演ライブ配信決定！グッズラインナップ公開！

株式会社講談社

2025年10月25（土）～26日（日）にヒューリックホール東京にて上演される、朗読劇『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった2025』の全公演ライブ配信が決定しました。

本作品は劇団おぼんろ主宰・末原拓馬によるオリジナル作品で、2021年に劇団おぼんろ本公演として公演され、その後2022年8月に再演、さらに講談社より書籍も出版、2023年より朗読劇として新たに展開。初演、再演ともにチケットは即日完売。上演を重ねるたびに客席の感動の声は一層大きくなり、ついに今年、過去最大規模となるヒューリックホール東京での公演が実現します。

キャストは佐藤拓也、西山宏太朗、下野紘が過去公演に続き出演し、さらに高木渉、山下大輝、永塚拓馬、畠中祐、岡本信彦、小泉萌香、諸星すみれという豪華声優の出演が決定しました。

また、公演後には脚本・演出を務める末原拓馬と出演者によるアフタートークも開催。

そしてアフタートークは配信でもご覧いただけます。

また本公演のグッズラインナップも公開！末原拓馬による描きおろしイラストを使用したグッズに加えて、今回念願叶って豪華キャストによるキャラクタービジュアルを使用したパンフレットおよびビジュアルカードセットの販売が決定しました。特別感あふれるこの機会を是非お見逃しなく！

配信チケットは本日10月17日（金）より販売スタート。

劇場に足を運ぶことが難しい方も、是非配信で「朗読リュズタン」の世界をお楽しみください。

【公演情報】

朗読劇『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった2025』

＜日程＞2025年10月25日（土） 14:00～／18:00～

10月26日（日） １2:30～／16:00～ 全4公演

＜会場＞ヒューリックホール東京

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側

https://hulic-theater.com/

＜原作＞

末原拓馬 『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』（講談社刊）

＜脚本・演出＞

末原拓馬（おぼんろ）

＜出演者＞

■10月25日（土）

トノキヨ：佐藤拓也

クラゲ：山下大輝

ワカメボーイ：永塚拓馬

ラッコ：西山宏太朗

サンゴの姫：小泉萌香

■10月26日（日）

トノキヨ：高木渉

クラゲ：下野紘

ワカメボーイ：畠中祐

ラッコ：岡本信彦

サンゴの姫：諸星すみれ

【グッズラインナップ公開！】

イラストを使用したグッズやキャストによるキャラクタービジュアルを使用したグッズの販売が決定！

・公演Tシャツ（ホワイトM／L） \3000

・公演パンフレット（A4／オールカラー56P） \3000

・カードケース \1200

・ビジュアルカードセット

（25日Aセット・Bセット／26日Aセット・Bセット）5枚セット全４種 各\1000

・上演台本 \2000

・ステッカー3枚セット \600

※価格はすべて税込

＜『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』あらすじ＞

自ら命を絶とうとする老人。

彼の部屋に窓から入ってきた少年は、男の目の前に瓶をかかげて言った。

「海を盗んできた！」

瓶が床に叩きつけられ割られると、中から海があふれ出し、ベッドは大海原に浮かんだ！

夢が何層にもダイナミックに交差する、子どもと老人の不思議なストーリー！

＜チケット＞

◯チケット価格

指定席：9,800円（税込）

〇一般発売中

※予定枚数終了次第販売終了となります。

〇受付URL

チケット取り扱い：ローソンチケット

https://l-tike.com/ryuztan2025/

店頭販売：ローソン・ミニストップ店内Loppi （Ｌコード：36233)

〇こども無料チケット受付中

https://l-tike.com/st1/ryuztan2025-kodomokanshou

＜こども無料チケットについて (18歳以下限定)＞

【ご招待対象】

ご来場時に小学生～18歳以下のお子様（2007年4月2日以降に生まれた18歳以下のお子様）

・お申込は先着順です。予定枚数に達し次第、受付終了いたします。

・未就学児のご入場はできません。

・1申込につき4枚まで受付いたします。

・小学生の方は保護者様（19歳以上）同伴の上、ご来場いただきます。

・1申込につき、同伴の保護者様（19歳以上）1名のみ半額対象（4,900円）です。

【お申込例】

こども無料チケット1名・同伴者半額1名

こども無料チケット2名・同伴者半額1名

こども無料チケット3名・同伴者半額1名

・こども無料チケット、同伴者チケットは事前にご予約、チケット発券が必須です。

・こども無料チケットのお客様はご入場時に年齢確認ができる身分証明書をご提示いただきます。ご来場時は必ずご身分証をご持参ください。同伴者の方についても、お名前を確認出来る身分証明書(運転免許証、保険証など)をご提示いただきます。いずれも、必要な身分証明書をご持参いただかない場合、当日定価との差額をいただきます。（学生証・保険証・マイナンバーカード・パスポート）

・こども無料チケットで公演を鑑賞された方を対象にアンケートのご協力をお願いしております。

＜配信チケット＞

◯チケット価格

3,800円（税込）

◯受付URL

チケット取り扱い：ローソンチケット

https://l-tike.com/ryuztan2025/

特設サイト：https://www.mixalivetokyo.com/information/reading_ryuzutan_2025/

公式X：＠readingryuzutan（ https://x.com/readingryuzutan ）

♯朗読リュズタン

主催：朗読劇『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった2025』製作委員会

＜公演に関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

reading.ryuzutan@gmail.com

＜書籍情報＞

『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』（著：末原拓馬 講談社刊）

定価：本体1400円（税別）

ISBN978-4-06-528749-1

192ページ 四六判 ソフトカバー

＜あらすじ＞

「いいか、想像ってのはな、未来のためにするんじゃない、今を輝かせるためにするんだ」

死にたい男が喪失した過去。摩訶不思議なリュズタンの夢。

複雑に錯綜する子どもと老人のストーリーを、末原拓馬がていねいに紡いだ1冊。

あなたの心の底に眠っているわくわくが、きっと動き出す！！