¥¹¥Þー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡ÈËÉºÒ¡É¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¨¡¨¡À¾¿·½É¤Ç³«ºÅ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤òÂÎ¸³¨¡¨¡

³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃÝ²¼½Ó°ì¡¢°Ê²¼¡ÖGATARI¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¶É¤¬¼çºÅ¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë¤Æ¡¢Mixed Reality¡ÊMR¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAuris¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¡Ö±Õ¾õ²½¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥¯¥¨¥¹¥È·Á¼°¤Ç³Ø¤Ù¤ë²»À¼MR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÉºÒ¡É¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
ÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë´íµ¡´¶¤äÃÎ¼±¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢±Õ¾õ²½¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±Õ¾õ²½¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬µ©¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÌºÒ¤ÎÉû¼¡Åª¤Ê¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢GATARI¤Ï²»À¼MRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡×¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò³«È¯¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°(Ë×Æþ·¿³Ø½¬)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÉºÒ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Mixed Reality¡ÊMR¡¢Ê£¹ç¸½¼Â¡Ë¡§¸½¼Â¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¾ðÊó¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡£
ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡ª±Õ¾õ²½¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È
¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±Õ¾õ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤äÄ´ºº¡¦ÂÐºö¡¢¼ÂºÝ¤Î´ØÏ¢À©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¹¤ÎÃæ¤Ë¡ÈËÉºÒ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ßËÉºÒ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢ËÉºÒ³Ø½¬¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±Õ¾õ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÎËÉºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
GATARI¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¥ó¥°¥µー¥â¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢±Õ¾õ²½·¼È¯¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¼Â¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤¤¡Ö±Õ¾õ²½¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¡¢¿ÈÂÎ´¶³Ð¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³Ø¤Ó¤È¶¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Å¤é¤«¤Ã¤¿ËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ù¤ë¿·¤·¤¤ËÉºÒ¶µ°é¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ö±Õ¾õ²½¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎËÉºÒ¡¦·¼ÌØ³èÆ°Á´ÈÌ¤Î»Ù±ç¤Ø¤È³èÆ°¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÈòÆñ¤ä¿ÌºÒÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ËÉºÒ¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÉºÒ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤¬¼«Á³¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡ÚSTEP1¡ÛAuris¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤è¤¦¡ª
QR¥³ー¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¼µ¤ÎURL¤«¤éAuris¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gatari.aurisclassiccommunity&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gatari.aurisclassiccommunity&hl=ja&pli=1)
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/auris/id1669305520
¢¨ÂÐ±þÃ¼Ëö¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ±þÃ¼Ëö¤Î°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
iPhone¡§iOS 15.0°Ê¹ß¡¢2017Ç¯11·î°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤Îµ¡¼ï¡ÊiPhoneXR°Ê¹ß¡¢iPhoneSE¤ÏÂè2À¤Âå°Ê¹ß¡Ë
Android¡§Android 12°Ê¾å¡ÊºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¿ä¾©¡Ë¡¢ARCoreÂÐ±þµ¡¼ï¡ÊÉ¬¿Ü¡Ë
ARCoreÃ¼Ëö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://developers.google.com/ar/devices?hl=ja
¢¨¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»ý»²¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Auris¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´ÂÎ¸³»þ¤ËÉ¬¤ººÇ¿·ÈÇ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÂÎ¸³Ãæ¤Ï¼ê¤ä²ÙÊª¤Ç¥«¥á¥é¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°Ê²¼¤Î¾õÂÖ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬60%°Ê²¼/½¼ÅÅÃæ/È¯Ç®Ãæ/Ï¿²»¡¦Ï¿²èÃæ
¢¨ÂÎ¸³»þ¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ï¥²¥¹¥È¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚSTEP2¡Û¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁª¤Ü¤¦¡ª
Auris¤òµ¯Æ°¤·¡ÖËÉºÒ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç±Õ¾õ²½¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡ª¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¥×¥í¥íー¥°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È²»¤¬Î®¤ì¥¹¥¥ã¥ó²èÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚSTEP3¡ÛÂÎ¸³¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª
¥¹¥¥ã¥ó²èÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½ÐÅ¸¥Öー¥¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Î©¤Æ´ÇÈÄ¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¥×¥í¥íー¥°¤Î²»À¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ±þÃ¼Ëö¤Ç¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þÃ¼ËöÂß½Ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âß½Ð¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÄ£11¹æ³¹Ï©²¼ÅÔÌ±¹¾ì¡¦¿·½ÉÃæ±û¸ø±à¥Õ¥¡¥ó¥â¥¢¥¿¥¤¥à¤Ò¤í¤Ð¡¦11¹æ³¹Ï©¡¦11¹æ³¹Ï©²¼¡¦4¹æ³¹Ï©
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î17Æü(¶â)～19Æü(Æü) 10:00～17:00
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»öÁ°Í½Ìó¡§ÉÔÍ×
¼çºÅ¡§ÅìµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¶É
¢£ÅìµþÅÔ¡Ö¥¥ó¥°¥µー¥â¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
Åìµþ¤ÎÊú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅÔÀ¯¸½¾ì¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥«¥¹¥¿¥Þー¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤È¤Î¶¨Æ¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢¸åÂ³¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¥ó¥°¥µー¥â¥ó´ë¶È¡×¤ÎÇÚ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
King Salmon Project HP¡§ https://kingsalmon.metro.tokyo.lg.jp/
¢£ Mixed Reality ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAuris¡×¡Ê¥ªー¥ê¥¹¡Ë¤È¤Ï
Auris¤Ï¥¹¥Þ¥Û1Âæ¥Îー¥³ー¥É¤Ç¸½¼Â¤ËË×Æþ¤¹¤ëÌ¤ÂÎ¸³¤Î´¶³Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëMixed Reality¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ò°ìÀÚÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¦¤¹¤Ç¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¥¹¥¥ã¥ó¡õ¼«¸Ê°ÌÃÖ¿äÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢ÀßÄê¼¡Âè¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ªー¥µ¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â¤É¤³¤Ë¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ê¸²½ºâ¤äÇîÊª´Û¡¢¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAuris¡×¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§https://gatari.co.jp/auris-intro/
◼︎³ô¼°²ñ¼ÒGATARI
³ô¼°²ñ¼ÒGATARI¤Ï¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ»¤±¹ç¤¦Ì¤Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Mixed Reality¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÍ»¤±¹ç¤¦À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂç¤ÎVR³ØÀ¸ÃÄÂÎUT-virtual (https://utvirtual.tech) ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¤ÎÃÝ²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¼¤¤¿Í´ÖÍý²ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡È¸«¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGATARI
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾¾±ÊÄ®16¥À¥¤¥¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¡§ÃÝ²¼ ½Ó°ì
ÀßÎ©¡§2016Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Mixed Reality¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAuris(¥ªー¥ê¥¹)¡×¤Î³«È¯¡¢MR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Û¤«
URL¡§https://gatari.co.jp