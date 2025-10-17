業界初!?「テキスト・動画・問題」が連動！宅建合格WEBアプリ「宅スマ」始動!!

株式会社夢来備人

2025年10月17日

株式会社夢来備人

難関資格「宅地建物取引士試験」に対応したWEBアプリ「宅スマ」をリリース

株式会社夢来備人（本社：東京都千代田区、代表取締役：市原岳洋）は、難関資格「宅地建物取引士試験（宅建士試験）」に対応したWEB学習アプリ 「宅スマ」 を正式リリースしました。

「スマホ1つで宅建合格」を掲げ、テキスト・動画・問題が完全連動。

横スワイプ操作で、即「テキスト・動画・問題」に移動できる革新的なUIを搭載し、カリスマYouTuber講師による「オリジナル問題」や「解説動画」を収録。合格に必要な知識を、効率的かつ直感的に学習できる、宅建学習アプリです。

「宅スマ」とは？

「宅スマ」は、スマホ1つ・低価格・スキマ時間で宅建合格を目指せるWEBアプリです。

開発者の1人は、“勉強嫌いの高卒者”ながら宅建を独学一発合格。その実体験をもとに、「勉強が苦手な方」「予備校に通うお金や時間もない方」でも“手軽に始められて挫折しにくい”設計を追求しました。

▼「宅スマ」をもっと詳しく▼

https://takusuma.com/lp/

宅スマ 6つの特徴・機能

1．宅建試験4科目を完全網羅

「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税その他」――全出題範囲をカバー。

暗記に役立つ「虫食い」や「赤シート」機能など、紙教材の利点をWEB上で完全再現。

2．オリジナル問題を含む2,500問以上を収録

最新の過去問（過去10年分）＋ 宅建講師 Teru/平井照彦氏監修のオリジナル問題 を収録しています。問題は「一問一答」「四肢択一」の2形式を自由に切替可能。※2026年7月までに6,000問以上を収録予定。

3．ベテラン講師による「神動画」を毎週配信

講師は宅建指導歴10年以上の 吉尾征也氏。難解な法律用語を噛み砕き、聞きながら理解できるシンプルな構成となっており、“勉強が苦手”な受験生を置き去りにはしません。理解しながら学習できる「神講義」を収録！毎週月・木に新作を配信中。※2026年7月までに100本以上を掲載予定。

4．「マーカー機能」で自分専用ノートを作成

テキスト上で自由にマーカーを引くことができ、苦手分野をメモ帳のように整理し、効率的な復習が可能です。

5．「メダルチャレンジ」で学習をゲーム化

正解数に応じてメダルを獲得。カテゴリー制覇を目指すことで、楽しみながらモチベーションを維持できます。

6．学習状況を可視化する「ランキング機能」

他ユーザーの学習量・正答率・回答数を比較し、自分の学習進捗度を把握できます。“みんな頑張ってる”を実感でき、自然と学習へのモチベーションを継続できる設計となっています。

プロ講師監修の本格教材を導入

大手資格学校や大学講師として活躍するカリスマyoutuberやプロ講師陣が監修。“モチベーション維持こそが合格の鍵”という理念のもと、わかりやすい講義動画と丁寧な解説付き問題で受験生をサポートします。

業界激震の「超低価格」設定

宅建予備校・通信講座では10万円超が一般的。宅スマは「高校生のお小遣いでも学べる」価格帯を実現。

◇月額プラン概要

ライトプラン（440円/月）：2,500問の問題演習

スタンダードプラン（660円/月）：問題＋全テキスト閲覧

プレミアムプラン（990円/月）：問題＋テキスト＋動画が見放題

現在はプレリリース期間中のため、全機能を無料で体験可能（2026年6月30日まで）。

ユーザーの声を反映し、日々アップデートを重ねています。

サービス概要

サービス名：宅スマ（TAKUSUMA）

URL：https://www.takusuma.com/login

提供開始日：2025年10月

対応デバイス：スマートフォン・PC

料金：月額440円～990円（期間限定！すべて無料）

会社概要

会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）

所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者：代表取締役 市原 岳洋

設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）

事業内容：学習教材事業

URL：https://murabito.jp/

お問い合わせ先

宅スマ事務局（株式会社夢来備人）

MAIL：info@murabito.jp

URL：https://takusuma.com/lp/