11月6日（木）株式会社ワールドスタッフィング主催ウェビナー「現場人材から見る物流戦略」に代表取締役社長 横井 聡が登壇

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』を提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、2025年11月6日（木）に開催される株式会社ワールドスタッフィング（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長 本多 信二）が主催するウェビナー「現場人材から見る物流戦略」に、代表取締役社長の横井 聡が登壇することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、物流現場の課題である「繁閑差対応」や「人材不足」への取り組みについて、現場の声と最新事例を交えながら、スポットワークを活用した柔軟な人材戦略を解説します。

■開催概要

タイトル：「現場人材から見る物流戦略 ～物流現場の人材活用ポイント＆スポットワークの最新活用事例～」

●日時：11月6日（木）13:00-14:00

●場所：Zoomでのオンライン配信

●参加費：無料

●主催：株式会社ワールドスタッフィング

●お申込み：https://us02web.zoom.us/webinar/register/1717599186482/WN_bJXg99RKQxm8C9eRPEwgpw#/registration

■こんな方におすすめ

・物流企業（3PL、EC物流、倉庫運営企業）の経営者・現場責任者

・人材会社、派遣会社の営業担当者

・物流部門を保有する、メーカー、小売のSCM担当者

■登壇者プロフィール

シェアフル株式会社

代表取締役社長

横井 聡

早稲田大学商学部卒業。Webデザイナーからキャリアをスタートしたのちエンジニアに転向。証券会社のオンライントレードシステムのリーダーをはじめとして多くの開発案件に関わったのち、シアトルコンサルティング株式会社にてWebサービス事業部長を務める。2015年よりランサーズ株式会社CTO、2018年より同社開発執行役員。2019年1月よりシェアフル株式会社に創業から取締役として参画。2020年より同社取締役副社長COO。2023年4月より代表取締役社長。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,100万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年10月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/ (https://www.sync-up.jp/)＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。