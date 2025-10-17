Desktop Mate 東方Project「博麗神社秋季例大祭」出展決定！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、 Desktop Mate東方Projectシリーズに「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」の追加を発表するとともに、 2025年10月19日(日)東京ビッグサイトで開催される「令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭」への出展をお知らせいたします。

「博麗神社秋季例大祭」の「Desktop Mate × 東方Project」のブースで特製クリアファイルをプレゼント

「Desktop Mate 東方Project」発売に先がけて、2025年10月19日(日)で東京ビッグサイトにて開催される東方Projectオンリー同人誌即売会「令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭」に「Desktop Mate × 東方Project」がブース出展いたします。



ブースでは、Desktop Mate公式X(https://x.com/desktop_mate)をフォローしていただいた方に数量限定で、特製クリアファイルをプレゼントいたします。配置番号222、株式会社インフィニットループのブースにて皆様をお待ちしております。

「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」を同時発売

「Desktop Mate 東方Project」では、博麗霊夢と霧雨魔理沙の2バージョンを発売いたしますが、ゆっくりバージョンである「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」の同時発売も決定いたしました。「博麗霊夢(通常版)」と「ゆっくり霊夢」は2025年12月発売予定、「霧雨魔理沙(通常版)」と「ゆっくり魔理沙」を2026年1月発売予定としております。

※通常版と同じく、ゆっくり版のイラストも「ののこ(https://x.com/korokoroudon)」さんが担当

【製品・イベント概要】

- タイトル： Desktop Mate 「博麗霊夢」「霧雨魔理沙」「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」https://www.infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 販売プラットフォーム：Steam- イラスト：ののこ https://x.com/korokoroudon- イベント出展：令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭 https://reitaisai.com/arts12/- - 来場特典：クリアファイル- - 配置番号：222 株式会社インフィニットループ- 発売予定時期：- - 「博麗霊夢」と「ゆっくり霊夢」2025年12月予定- - 「霧雨魔理沙」と「ゆっくり魔理沙」2026年1月予定「博麗神社秋季例大祭」とは？

「令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭」は、東京で開催される東方Projectオンリーの同人誌即売会です。全国の東方ファンが集い、出展者(サークル)が東方Projectの二次創作作品やグッズを展示・頒布し、来場者が直接手に取って楽しめる大規模イベントです。

Desktop Mateとは

- 日時：2025年10月19日(日) 10:30～15:30（予定）- 会場：東京ビッグサイト西ホール- 参加費：一般参加入場チケット2,000円 ※チケットには種類があります。詳細は下記URLをご参照ください。- 運営： 博麗神社社務所- URL：https://reitaisai.com/arts12/ticket/

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

今後の展開

今後も『花隈千冬』『超絶最かわてんしちゃん』など、様々な人気キャラクターのDLCリリースを予定しています。Desktop Mateは今後も多彩なコラボレーションを展開し、デスクトップライフをより豊かに彩ってまいります。

製品情報- 製品名：Desktop Mate- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mate(https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/)システム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

東方Projectとは

クリエイターのZUNさんが運営する個人サークル「上海アリス幻樂団」によって制作されている、弾幕シューティングゲームを中心とした作品シリーズです。

幻想郷に織りなす様々な種族と個性的なキャラクターたちで繰り広げられるストーリーも大きな魅力の一つです。

また、シナリオ、作曲、作画、プログラムといったゲーム制作のほとんどをZUNさんが手がけている事も大きな特徴で、特にシューティングゲームにおける敵の攻撃、いわゆる弾幕演出の美しさや楽曲の素晴らしさは、常に人々を魅了し続けています。

(C)上海アリス幻樂団

本件に関するお問い合わせ先など

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

(C)infiniteloop Co.,Ltd.