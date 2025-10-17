山梨県発のAIスタートアップ「81AI」設立　令和7年度 やまなし地域課題解決型起業支援事業 採択企業として、企業の“AI活用方法（コストダウンや問い合わせ自動化、多国語対応化）”セミナーを開催

エイティーワンエーアイ株式会社

エイティーワンエーアイ株式会社（本社：山梨県南都留郡山中湖村、代表取締役：志村 航、以下81AI）は、企業の“問い合わせ自動化”をはじめとする実務直結のAI導入を支援するスタートアップとして設立しました。81AIは令和7年度「やまなし地域課題解決型起業支援事業」採択企業として、山梨の企業・団体に向け、対面開催の無料セミナー「経営者、マネージャーのためのAI勉強会-AIでコストダウン、業務負担軽減はどう実践するか」を甲府で開催します。





開催の背景

人手不足、外注費高騰、法令対応の複雑化--地域の現場が直面する課題に対し、AIを“業務の一員”として使うことで問い合わせ一次対応や定型業務の負担を軽減し、外注費・人件費・相談コストの圧縮が可能です。本セミナーでは、明日から使える運用にこだわり、導入ステップとデモを交えて解説します。

セミナー概要

名称：「経営者、マネージャーのためのAI勉強会」

-AIでコストダウン、業務負担軽減はどのように実践するのか？-

日時：2025年10月29日（水）16:00～17:30

会場：山梨県甲府市・甲府駅近く コワーキングスペース「CROSS BE」

形式：対面／質疑応答あり

参加費：無料（事前申込制・先着／座席に限りあり）

対象：経営者・事業責任者・管理職・問い合わせ/CS担当・自治体/観光/教育機関のご担当者

申込ページ：https://81ai.jp/seminar.html

セミナー説明（狙い）

経営者・マネージャーにとって最重要なのは「どの業務をAIに置き換えられるか」。

本勉強会では、「AIで削減できる3大コスト」（１.外注費 ２.人件費 ３.相談コスト）を、具体事例とデモで示し、削減インパクトを可視化します。

3大コストと主な打ち手



外注費：

AIで専門文章を下書き→依頼ボリュームを圧縮

多国語ドキュメントの内製

契約書作成は「AIドラフト＋人間チェック」で現実運用

画像（人物・商品・図解）の内製とトーン統一のコツ

人件費：

問い合わせ一次対応のAI化（Web/LINE/電話）

社内FAQの自動整備→問い合わせ削減・属人化解消

相談コスト：

法律・社内規程など長文の要点抽出／論点整理

士業相談の事前要約で時間短縮



プログラム（予定）

生成AIの最新動向と、まず効く適用領域

問い合わせ自動化デモ（Web/LINEチャット／電話音声ボット）

文書・画像・プログラム生成を活用した内製化によるコストダウン

導入・運用ステップ（FAQ整備／エスカレーション／KPI設定）

ノーコード連携の実例（Googleフォーム＋AIで社内申請自動処理）

質疑応答／個別相談案内

こんな人におすすめ

外注費・人件費・相談コストを具体的に下げたい経営者・管理職

問い合わせ一次対応や定型業務の負担を軽くしたいご担当者

どこから始めるかを明確にしたい導入検討者

画像・資料作成を社内で素早く回したい方

ノーコード×AIで小さな自動化から始めたい方



講師

志村 航（しむら わたる）

81AI代表／駿台ITビジネスカレッジ 非常勤講師。

教育と企業の両現場でAI活用を推進。問い合わせ自動化、社内文書生成、ノーコード連携など“使えるAI”の運用設計を得意とする。



代表コメント（志村 航）

「AIは人の仕事を奪うものではなく、現場を支える相棒です。山梨県発の企業として、地域の課題に寄り添い、問い合わせ自動化から始める着実な導入で、働き方を楽に・正確にしていきます。」