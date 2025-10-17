°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿³á¸¶Í³·Ê»á¤Î¡ÖLOWERCASE¡×¤È¡¢ÏÓ»þ·×¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKnot THE STRAP¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Ù¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì
MADE IN JAPAN¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É Maker's Watch Knot¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É Knot THE STRAP¡£º£²ó¡¢³á¸¶Í³·Ê»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡ー¥à LOWERCASE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êApple Watch¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¼¡À¤Âå¤Îµ¡Ç½À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º¤Î£²Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤òÅ¸³«
´Ý¤ÎÆâÅ¹¡¢¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ý¤ÎÆâÅ¹(https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/stores/umu.html) / ¿·½ÉÅ¹(https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/stores/usj.html)
"µ¡Ç½ÀÁÇºà"¤ò¼´¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×1¼ïÎà(3¿§Å¸³«)¤È¡¢£²¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£
- NATO¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ß ËÉ¿å¥ì¥¶ー
- ËÉ¿å¡¦Ùû¿å¡¦Æ©¼¾»°ÁØÁÇºà¡¡3D¥ì¥¤¥äーÀ¸ÃÏ
- COOLMAX(R) ¡ß ¼×Ç®À¸ÃÏ
NATO¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ßËÉ¿å¥ì¥¶ー
¡ÖApple WatchÍÑ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊNATO¥¿¥¤¥×¤¬Ìµ¤¤¡ª¡×LOWERCASE³á¸¶Í³·Ê»á¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢NATO¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤ÏËÉ¿å¥ì¥¶ー¡£KnotÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤«¤éÂç¿Íµ¤¤ÎÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¥¹¥³¥Ã¥Á¥¬ー¥É¤ò´Þ¿»¤µ¤»¤¿ËÉ¿å¥ì¥¶ー
ËÉ¿åÀ®Ê¬¤òÉ½ÌÌ¤ËÅÉ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³×¤ÎÀ½ºî²áÄø¡¢¤Ê¤á¤·¤ÎÃÊ³¬¤Ç3M¼ÒÀ½¤Î¥¹¥³¥Ã¥Á¥¬ー¥ÉTMÈé³×ÊÝ¸îºÞ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¹âµé¥½¥Õ¥¡ー¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËÜ³ÊËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÈÅÔ²ñÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊ»¤»»ý¤Ä
»ÅÎ©¤Æ¤ÏÉ½Î¢2ËçÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥ó¸µ¤Ë¤Ï¿Äºà¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¡¢¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÄêÈÖ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤ò»Ü¤¹»ö¤ÇËÜÍè¤ÎNATO¥Ù¥ë¥È¤¬»ý¤Ä¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NATO¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
6»þÂ¦¤ÎÄ¹¤µ¤Ï150mm¤È¤·¡¢NATO¥Ù¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë·õÀè¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉ¡¦Ùû¿å¡¦Æ©¼¾»°ÁØÁÇºà¡¡3D¥ì¥¤¥äーÀ¸ÃÏ¡×¡ÖCOOLMAX(R) ¡ß ¼×Ç®À¸ÃÏ¡×£²¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
ËÉ¡¦Ùû¿å¡¦Æ©¼¾»°ÁØÁÇºà¡¡3D¥ì¥¤¥äーÀ¸ÃÏ
ÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤ÎÈùÂ¿¹¦¼ÁËì¹½Â¤¤Ë¤è¤êËÉ¿åÀ¡¦Æ©¼¾À(´ÀÅù¿åÊ¬¤Î¾ø¤ìËÉ»ß)¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿3ÁØ(3¥ì¥¤¥äー)¤ÎÆÃ¼ìÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥óËì¤Ë¤¢¤ë£±～£³£°¥Þ¥¤¥¯¥í¥á-¥¿-¤ÎºÙ¤«¤¤¹¦¤¬¿å¤òÄÌ¤µ¤º¡¢µÕ¤ËÆâÉô¤ËÂÚÎ±¤·¤¿¼¾µ¤¤ò³°Éô¤ËÊü½Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
É½Î¢Î¾ÊýÀ¸ÃÏ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤ÏKnot½é¡£³«È¯¤ËÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤ー¥¸ー¥ì¥ÐーÉôÊ¬¡¢¥ëー¥×¤Ë¤ÏËÉ¿å¥ì¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
COOLMAX(R) ¡ß ¼×Ç®À¸ÃÏ
Î¢ÃÏ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëCOOLMAX(R)¤ÏÆÃ¼ì¤Ê»å¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨ÎÉ¤¯´À¤òµÛ¿å¡¦¾øÈ¯¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¾øÈ¯»þ¤Îµ¤²½Ç®¤Î¸ú²Ì¤ÇÎÃ¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÀ¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£
É½¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤Îµ¡Ç½À¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÁ¡°ÝÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ÎÇ®Àþ¤ò¼×¤ëµ¡Ç½»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó½Å¿¥ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£
É½ÃÏ¤Î¼×Ç®À¡¢Î¢ÃÏ¤Î¹â¤¤µÛ¿åÂ®´¥À¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢É½Î¢Î¾ÊýÀ¸ÃÏ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤ÏKnot½é¡£¥¤ー¥¸ー¥ì¥ÐーÉôÊ¬¡¢¥ëー¥×¤Ë¤ÏËÉ¿å¥ì¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー LOWERCASE
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ³á¸¶Í³·Ê»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡ー¥à¡£ °Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÁðÊ¬¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶Í³·Ê / LOWERCASEÂåÉ½
¸µBEAMS¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£¥½¥Ëー¤È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÈKDDI¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶È³¦¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¡£Æ£¸¶¥Ò¥í¥·»á¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¥¤¥ÈRing of Colour¤òÎ©¤Á¾å¤²¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡£http://ringofcolour.com/
¾¦ÉÊ¾ðÊó[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45371/table/97_1_db0a45e9c0faad644b15293d9006a5a0.jpg?v=202510170856 ]
¢¨1¡§Apple WatchÍÑ¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー(\550)¤ÏÊÌÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º£²Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï20mm¥¿¥¤¥×¤Î¤ß¤Î¼è°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§Knot THE STRAP¤ª¤è¤Ó¡¢Knot ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¹ñ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¥·¥ç¥Ã¥×³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏNATO¥â¥Ç¥ë¤Ï11·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£3D¥ì¥¤¥äーÀ¸ÃÏ¡¢µÚ¤ÓCOOLMAX¥â¥Ç¥ë¤Ï2026Ç¯½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ (Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://knot-designs.com/pages/stores-service))
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒKnot¡Ê¥Î¥Ã¥È¡Ë
¡¦ÀßÎ©¡§2014Ç¯3·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§±óÆ£¹°Ëþ¡¦½êºßÃÏ¡§¢©180-0004 ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®2-15-6 ¥ë¥ê¥¢¥óµÈ¾Í»û 3F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÏÓ»þ·×¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä
±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦Maker's Watch Knot
¡¦Knot THE STRAP
SNS [Maker's Watch Knot]
https://www.instagram.com/knot_official/
https://www.instagram.com/makers_watch_knot/
X¡ÊTwitter¡Ë
https://twitter.com/Knot_designs
https://www.facebook.com/knot.timepiece
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQamQYTKR348XmnUzQS8oQw
SNS [Knot THE STRAP]
https://www.instagram.com/knotthestrap/