【RODE（ロード）新商品】スマートフォン向けワイヤレスマイクキット「ワイヤレスマイクロ USB-C」に鮮やかな新色が登場！

銀一株式会社

2025年10月24日（金）、高品質かつコストパフォーマンスに優れたオーディオ製品を提供するRØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）より、新商品を発売します。

映像制作やSNSコンテンツ制作現場で高い評価を得ているポケットサイズのワイヤレスマイク「ワイヤレスマイクロ USB-C」から、鮮やかな新色「レッド」「オレンジ」「ブルー」が登場しました。従来の「ブラック」「ホワイト」と合わせて、よりクリエイティブに自分らしさを表現できる全5色展開となります。

銀一株式会社 発売案内 :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/47034/

ワイヤレス マイクロ Wireless Micro

価格：22,000円（税込）

「ワイヤレスマイクロ」は、スマートフォンに直接差し込むだけでケーブルレスにセットアップが可能な超小型ワイヤレスマイクキットです。

手のひらサイズの2つの送信機はケースから取り出すだけで自動的に起動し、即座に受信機とペアリングされ、撮影開始をスムーズにサポートします。

プロレベルの「ゲインアシスト機能」によって、屋内外を問わず環境に左右されないクリアな音声を自動で調整。しかも専用チャージングケース付属のため、現場でも最大21時間の長時間録音が可能です。

今回、USB-Cタイプに新しく加わったビビッドなカラーバリエーションで、動画配信やSNSも自分らしく演出。

スマートフォン1台で高品質な映像コンテンツを制作するクリエイターの皆さまに、最適なワイヤレスマイクキットです。

※「ブラック」「ホワイト」は販売中です。

※「レッド」「オレンジ」「ブルー」は、USB-Cタイプのみのご用意です。

ケーブルレスで接続

画像は「ホワイト」です

超小型で邪魔にならない

画像は「ホワイト」です

ポケットサイズのケース

画像は「ホワイト」です

銀一オンラインショップ :https://www.ginichi.com/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=12&keyword=WIMICROCOLOR&dtype=Search&minprice=0&f101=0&isFilterKeyword=false&search=x&search=search

製品特徴

・どこにでも持ち運びやすい超コンパクトサイズ

ポケットに収まるほどコンパクト。超小型ながらも、送信機単体で7時間、専用チャージングケースと併せて使うことで合計21時間分の駆動が可能です。

・ケーブルなし、複雑さなし、クリエイティブな作業に集中できる

受信機をスマートフォンに接続し、送信機をケースから取り出せばすぐに自動でペアリングされ、思い立ったその時に録音を始めることができます。

・常にクリアな音を手軽に集音

内蔵マイクは特許出願中のデザインによって、風のノイズや破裂音を軽減しながら非常にクリアで解像感の高い音声を集音します。

・魅力あふれるコンテンツを「RØDE Capture」で手軽に作成

RØDE Capture（ロードキャプチャー）(https://apps.apple.com/jp/app/r%C3%B8de-capture/id1588683096)は、クリエイター向けに設計された無料のiOSビデオアプリです。ワイヤレスマイクロと組み合わせて使うことで、オリジナリティのあるコンテンツを手軽に作ることができます。

ダイレクトコネクト

今年5月のファームウェアアップデートにより、「RØDE Capture(https://apps.apple.com/jp/app/r%C3%B8de-capture/id1588683096)」を介して、Bluetoothで直接iOSデバイスにペアリングができるようになりました。スマートフォンへ受信機（RX）を接続せずに、クリアな音声を収録できます。

※ダイレクトコネクトは、「RØDE Capture」アプリ使用時に有効となる機能です。

※「RØDE Capture」のシステム要件は、iOS 16以降です。iOS 15以前のiOS または一部機種によっては機能が制限される場合があります。

※対象のスマートフォンは、iOSデバイスに限定されます。

＜設定方法＞

- iPhoneに最新バージョンのRØDE Captureアプリがインストールされていることを確認します。- 受信機（RX）をiPhoneに接続します。両方の送信機（TX）が充電ケースから取り出され、電源がオンになっており、受信機（RX）とペアリングされていることを確認します。- RØDE Captureアプリを立ち上げます。ワイヤレスマイクロのファームウェアアップデートが必要な場合は画面にメッセージが表示されるので、アップデートを進めてください。- アップデートが完了したら受信機（RX）をスマートフォンから取り外し、充電ケースに戻します。- アプリの左上隅にあるオーディオメニュー（マイクのアイコン）を開きます。「Direct Connect to TX」を選択すると、ペアリング可能な送信機（TX）の検索を開始します。- 対象の送信機（TX）がアプリに表示されたら、タップして接続します。これで、準備完了です。

ワイヤレス マイクロ USB-C 新カラー[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/135_1_6fa29f2a7630670c75edf5974180083f.jpg?v=202510170856 ]

スペック

・接続端子：USB-C

・ポーラパターン：無指向性

・周波数特性：20Hz - 20kHz

・最大入力音圧：135dB SPL

・等価雑音レベル：21dBA

・S/N比：73db

・伝送距離：約100m（見通し） ※ご使用の環境により前後する可能性があります

・ビット深度：24bit

・サンプルレート（デジタル出力時）：48kHz

・送受信周波数：2.4GHz

・バッテリー駆動時間（送信機）：最大7時間

・電源：

送信機 内蔵リチウムイオンバッテリー（専用チャージングケースより充電可能、5V/0.1A）

受信機 USB-C 5V/0.1A

専用チャージングケース USB-C 5V/0.5A

・バッテリー容量（専用チャージングケース）：490mAh（送信機2機を2回フル充電可能）

・充電時間（専用チャージングケース）：約3時間

・充電端子（専用チャージングケース）：USB-C

・システム要件：iOS 14以降、Android 11以降

・対応RØDE アプリ：RØDE Central、RØDE Reporter、RØDE Capture（iOS 16 以降）

・サイズ：

送信機 H1.7 × W2 × D4cm

受信機 H0.9 × W2.4 × D4.4cm

専用チャージングケース H3 × W5.8 × D7.2cm

・重量：

送信機 12g（マグネット装着時 18g）

受信機 6g

専用チャージングケース 61g

・キット内容：

送信機（TX）× 2、受信機（RX / USB-C）、専用チャージングケース、SC22（USB-C - USB-C ケーブル）、マグネットアタッチメント× 2、ファーウインドシールド× 2

販売中の「ブラック」「ホワイト」カラーや、Lightning端子タイプのラインナップについては、国内向けブランドサイトをご確認ください。

https://ginichi.site/rode/wireless

販売エリア

ロードマイクロフォンズ製品の国内正規販売店は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/) または、国内ブランドサイト(https://ginichi.site/rode)の「販売店情報」よりご確認いただけます。

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

※ iOSは、Apple Inc.のOS名称です。

※ iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※ Androidは、Google LLCの商標です。