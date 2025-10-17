株式会社NAGARA、CEATEC 2025内「NEXTアントレ2025」で最優秀賞を受賞――介護AI『ながらかいご』が企業賞4冠で最多受賞

株式会社NAGARA

株式会社NAGARA（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：岡田一輝）は、2025年10月14日（火）に幕張メッセで開催されたCEATEC 2025内の学生ピッチイベント「NEXTアントレ2025」（01Booster Capital主催）にて、介護AI『ながらかいご』の発表で最優秀賞を受賞しました。併せて企業賞を4つ受賞し“最多受賞”となりました。CEATEC 2025は2025年10月14日（火）～17日（金）に開催され、NEXTアントレは同イベント内ステージで行われました。

〇NEXTアントレ2025とは

NEXTアントレ2025は、中学生・高校生・大学生・大学院生を対象とした 次世代型ビジネスピッチイベント です。未来を見据えた発想と行動力を持つ若い人たちが、自らのアイデアを“問い”から“事業”へと昇華させる挑戦を支援します。

参加者は、独自の社会課題や関心テーマを起点に、技術、デザイン、アート、サステナビリティ、教育など多様な領域を跨いだアイデアを自由に構想。応募後にはブートキャンプやメンタリングを通じて構想を磨き上げ、本戦ではCEATEC 2025の舞台でピッチを披露します。

このイベントを通じて、若者たちに“自分ごととして社会と向き合う経験”と“実践型の成長機会”を提供し、次世代の起業家・イノベーター・チェンジメーカーを育むことを目指します。

〇受賞の背景

本コンテストは大手企業15社で構成される審査員団による総合審査の結果、当社代表・岡田の「経営者としての素質」が最も高く評価され、最優秀賞の受賞に至りました。

〇ながらかいごとは

「ながらかいご」は、介護士が利用者へのケアを行いながら、会話をそのまま音声入力するだけで介護記録や議事録、報告書などをAIが自動で作成する、介護現場に特化したSaaSです。IT機器の操作に不慣れな職員でも「話すだけ」で記録が完了するため、導入のハードルが低く、即座に業務効率化を実現します。

「ながらかいご」の主な機能

(1)自動記録作成：

日常会話からAIが必要な情報だけを選別し、リアルタイムで記録を自動生成します。

(2)モニタリング報告書作成：

日々の記録を基に、月間のモニタリング報告書をAIが自動で作成します。

(3)議事録の自動作成：

担当者会議や委員会会議などの会話を、話者を識別し、自動で議事録を作成します。

(4)AIチャット機能：

蓄積された全記録を対象に、AIに質問するだけで必要な情報を瞬時に検索・要約します。

〇採用情報

株式会社NAGARA 募集ポジション一覧

私たちは「日本一の成長速度で、圧倒的ユーザー体験を届ける」をバリューに掲げています。事業アイデアの創案からわずか半年で、プロトタイプの完成、全国70箇所へのヒアリングを達成し、創業を迎えました。既存業務のあり方を劇的に変えるプロダクトを作り上げるため、徹底的に現場に向き合って爆速で成長するメンバーを募集しています。 下記のURLまたはホームページからエントリーしてください。

https://www.wantedly.com/companies/nagarainc

〇NAGARAメンバーの行動指針

(1)始まったら終わる / とりあえず始める 何事も始めてみないと分からない。創業前からメンバー全員が心に留めている言葉です。事業のスループットを上げるために早く試す、そのためにすぐに始め、クロージングまで全速力で走り切る組織です。

(2)自分ゴトで考える / 相手目線でモノを見る 最初から１人称で物事を捉えて、行動することをできる人はそう多くはありません。会社として「日報文化」を推進しており、まず自分に素直に向き合うこと、その結果をチームで共有することを促す企業文化があります。

■ 株式会社NAGARA概要

株式会社NAGARAは、どの業界にもある本来必要ない業務を削減し、すべての人がやりたいことに専念できる社会を実現するべく発足したスタートアップです。

「やりたいことに専念できる社会を実現する」をミッションに掲げ、介護士と利用者との会話内容から自動で記録を作成する「ながらかいご」をリリースしています。

代表者：代表取締役社長 岡田 一輝

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２－３２

設立：2025年7月1日

URL：https://nagarainc.co.jp/

■ 参考リンク

・NEXTアントレ 公式サイト：https://www.nextentre.com/

・弊社HP内NEWS：https://nagarainc.co.jp/news/nagara-CEATEC-NEXTentre-nagarakaigo-20251014

■ 本件に関するお問い合わせ

弊社サービス「ながらかいご」にご興味のある方は、下記のメールアドレス、NAGARAホームページのお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

連絡先：info@nagarainc.co.jp

お問い合わせフォーム：https://nagarainc.co.jp/contact