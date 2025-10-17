鳥をテーマにした日本最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」に出展

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間、千葉県我孫子市手賀沼周辺で開催される、鳥をテーマにした日本最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」（主催：ジャパンバードフェスティバル実行委員会）に出展いたします。

ニコンイメージングジャパンブースでは、野鳥撮影に適したミラーレスカメラ「Z9」や「Z8」、「Z6III」、「Z5II」などのカメラボディーおよび「NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S」や「NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR」などの超望遠NIKKOR Z レンズを多数展示いたします。また、バードウォッチングに最適な双眼鏡やフィールドスコープの展示も予定しており、実機を手に取ってお試しいただけます。

会場限定特価のお得なアウトレット品もご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております。

■ジャパンバードフェスティバル2025

日程：2025年11月1日（土）9:30～16:00、2日（日）9:30～15:00

会場：千葉県我孫子市 手賀沼周辺

ニコンイメージングジャパンブース：手賀沼親水広場 -光学機器ブース-

入場料：無料

イベントURL：http://www.birdfesta.net/

■ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival / 略称：JBF）とは

千葉県我孫子市手賀沼周辺で開催される、鳥をテーマにした日本最大級のイベントです。行政・NPO・学生・市民団体などによる鳥・自然環境に関する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・写真展のほか、子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラリーなど、「観る、知る、触れる、鳥を楽しむ」をテーマに、お子様からご年配の方まで楽しめる多彩なコンテンツが2日間にわたって展開されます。