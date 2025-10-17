ニフティ、「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込者を対象にハロウィンキャンペーンを実施～SNS投稿で豪華賞品が当たる「#ニフティと楽しむオンラインハロウィン」キャンペーンも同時開催～

ニフティ株式会社

二フティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「ハロウィンキャンペーン」を本日10月17日（金）から実施します。また、SNSにて「#ニフティと楽しむオンラインハロウィン」を付けてハロウィンに関連する写真を投稿いただくと、抽選で10名様に豪華景品をプレゼントします。

「ハロウィンキャンペーン」では、2025年10月17日（金）～11月3日（月）の期間中に「＠nifty光」公式サイト(https://nifty.jp/a161)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込を行い、その後開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）32,000ポイントをプレゼントします。

ニフティポイントは、1ポイント＝1.5円として＠nifty利用料金に充当することができます。本キャンペーン特典の32,000ポイントを48,000円分（税込）の＠nifty利用料金として使用することで、お得に利用いただけます。

さらに、SNSキャンペーン「#ニフティと楽しむオンラインハロウィン」も同時に実施します。公式アカウントをフォローしハロウィンにちなんだ写真をハッシュタグを付けて投稿いただくと、抽選で10名様に豪華景品をプレゼントします。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光」公式サイト）

https://nifty.jp/a161

○実施期間

2025年10月17日（金）～11月3日（月）

○対象

期間中に「＠nifty光」公式サイト(https://nifty.jp/a161)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）」を新規申込後、回線の開通が確認された方

○内容

ニフティポイント32,000ポイント（＠nifty利用料金48,000円分（税込））プレゼント

ポイント付与時期やその他の注意事項は「＠nifty光」公式サイト(https://nifty.jp/a161)を確認してください。

■「#ニフティと楽しむオンラインハロウィン」概要

○実施期間

2025年10月17日（金）～11月3日（月）

○応募方法

１.ニフティ株式会社の公式Xアカウント「＠NifMo_Official(https://x.com/nifmo_official)」または「＠nifty光」公式Instagramアカウント「＠niftyhikari(https://www.instagram.com/niftyhikari/)」をフォロー

２.ハッシュタグ「#ニフティと楽しむオンラインハロウィン」を付けて、ハロウィンに関する写真を投稿

○賞品

抽選で10名様に賞品をプレゼント

■「ニフティポイントクラブ」(https://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注1）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。