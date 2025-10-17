「週刊モバイル.com」開設のお知らせ

アーチュ株式会社

アーチュ株式会社（代表取締役社長：山岡 祐太、本社：岐阜県大垣市）は「デジタルライフをもっと身近に！」を企業理念に、スマートフォンなどの最新テクノロジーを通して、人がより豊かに、便利に暮らせる社会の実現を目指します。

この度、ガジェットを中心に取り扱うWebサイト・YouTubeチャンネルの運営・管理等をしている「アーチュ株式会社」は、最新のモノ、製品、情報をいち早くお届けするメディア「週刊モバイル.com(https://mobamag.com/)」を開設しました。



「週刊モバイル.com」のサイトURLは、以下のとおりです。

URL：https://mobamag.com/

本件に関するご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後もサービスの向上に取り組み、皆さまのお役に立てるコンテンツの充実と情報発信に努めてまいります。

▼ 会社概要

会社名： アーチュ株式会社

URL： https://archu.co.jp/