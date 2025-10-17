小空間でも、4K大美画面視聴体験BenQ 4K 短焦点スマートホームプロジェクター「TK705STi」を10月22日に発売

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）は、「小空間でも、4K大美画面」をコンセプトに、住空間の制約から解放する視聴体験を実現する4K スマートホームプロジェクター「TK705STi」「TK705i」を 2025年10月22日（水）に発売します。本日17日より予約販売を開始し、11月3日までに会員登録いただいた方限定で15%オフクーポンを配布いたします。

「TK705STi」は、専有面積が縮小している都市型ライフスタイルに最適化された設計により、狭い空間でも大画面を実現する短焦点モデルです。4K UHD解像度の緻密な映像再現と600,000:1の高コントラスト、Rec.709カバー率98%の色域により、圧倒的な映像美で映画館級クオリティでの映像体験を実現します。「TK705STi」は約1.8mから、「TK705i」は約2.2mの距離から100インチの映像を投写可能で、3,000ANSIルーメンの高輝度により比較的に明るいリビングでも鮮明で色鮮やかな映像を楽しむことができます。さらに、BenQ独自技術により、高精細かつリアルな色再現、滑らかな動き補正を実現することで、映画やスポーツ、ゲームなど幅広いコンテンツで没入感のある視聴体験を提供します。また、オートフォーカスや自動台形補正、自動シネマモードなど8つの調整機能を搭載し、天吊りや逆置き、調整式フットや専用スタンド(別売り)による自由度の高い設置が可能となります。

またGoogle TV OSを内蔵し、NetflixやYouTube、Disney+などのアプリに加え、15,000以上のコンテンツにアクセス可能。さらに、低遅延（4K/60Hz）とHDRゲームモードにより、RPGやFPSなどジャンル別に最適化したゲーム映像を楽しめるため、映画もゲームも1台で快適に楽しめるオールインワン仕様となっています。

「TK705STi」、「TK705i」の主な特長

■近距離大画面×3,000ANSIルーメン高輝度で鮮やかな映像を実現

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147090/table/66_1_76778a8fadf6f740f4dfdc3ae50405a4.jpg?v=202510170856 ]

短焦点設計で、「TK705STi」は約1.8mの距離から100インチの大画面を投写可能です。また、3,000ANSIルーメンの高輝度で、明るいリビングでも鮮明で色鮮やかな映像を維持し、限られた住空間でも最適化された大画面を楽しめます。

「TK705i」は通常焦点設計で、約2.2mの距離から100インチを投影します。

■BenQ独自技術により、シネマ品質のリアルな映像体験を提供

1. CinematicColor技術：Rec.709規格に準拠した忠実な色再現を実現。精細でリアルな映像体験を提供します。

2. HDR- PRO(TM)技術：ローカルコントラストエンハンサー＆グローバルコントラストエンハンサーにより、明暗の深みと立体感、奥行きを強化します。

・ローカルコントラストエンハンサー：映像を複数のゾーンに分割し、各ゾーンに明るい部分と暗い部分を分析し、映像の“深み”や“立体感”を格段に向上させます。

・.グローバルコントラストエンハンサー：映像全体の明るさの分布を解析し、コントラストのトーンカーブを調整することで、白飛びや黒つぶれを抑えながら視覚的にバランスの取れた“奥行きある映像”にします。

3.MEMC搭載：Motion Estimation (動き推定) と Motion Compensation (動き補償) の略で、映像内の動きを分析し、その動きを補完する新しいフレームを生成します。スポーツ・映画・ゲームなど動きの速いシーンでも、残像感を抑え滑らかに再生します。

■簡単・手軽な設置性

6つの自動調整機能と2つマニュアル調整機能の搭載により、狭さも明るさも気にせず、面倒な調整なしで置くだけで設置可能です。

・オートフォーカス：プロジェクターの設置位置に応じて、焦点を自動調整

・自動縦横台形補正：縦方向・横方向の台形歪みを自動で補正し、常に正しい比率の映像を表示

・自動シネマモード：壁の色や周囲の明るさに合わせて映像の色調や明るさを自動調整

・自動スクリーンフィット：スクリーンに合わせて映像の形状と位置を自動的に補正

・自動障害物回避：照明や時計などを認識し、自動で回避し、映像を縮小し表示

・映像位置変更：リモコンおよびサイドのパネルで映像位置を縦横に移動可能

・オートアイプロテクション：プロジェクターの前の物体を認識するとスリーブモードに切り替わる

・デジタルズーム：設置位置を変更せず、映像サイズを簡単に変更可能 ※TK705STiのみ

・光学ズーム：4Kの高精細さを損なわずにサイズ調整可能 ※TK705iのみ

また、天吊りや逆置きにも対応し、調整式フットにより、映像位置の高さを自在に調整できます。天吊り用のネジ穴が 本体に一体化されているため、余分なパーツが不要で、すっきりとした外観を実現しています。

別売りでスタンドのご用意もあるため、天井投影やより滑らかな位置変更をしたい方はスタンドの購入をおすすめします。

■さまざまなコンテンツを、1台で視聴可能なオールインワン仕様

Google TV OSを内蔵し、Netflix、YouTube、Disney+などの認定アプリをシームレスに利用可能です。15,000以上のアプリにアクセス可能で、好みのコンテンツをGoogleアシスタントのサポートで簡単に検索できるため、 映画やスポーツ、ゲームなどをいつでも楽しむことができます。

■ゲーム特化の性能で快適なプレイをサポート

・低遅延（4K/60Hz）でスムーズな操作性

1フレーム未満の入力遅延を実現。視覚・聴覚・反射神経を即座にゲームプレイへ反映し、オンライン対戦やアクションゲームで優れた操作性を体感できます。

・HDRゲームモードでRPGやFPSに最適化した映像表現

HDRゲームモードを搭載し、RPGやFPSなど、各ジャンルのゲームが持つ特性に応じて映像を微調整し、最適化した映像を表現します。

「TK705STi」、「TK705i」製品仕様表

TK705STi：https://www.benq.com/ja-jp/projector/cinema/tk705sti.html

TK705i ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/cinema/tk705i.html

■BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。

現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜製品情報URL＞

キャンペーンページ:https://www.benq.com/ja-jp/campaign/projector-tk705-preorder.html

ニュースページリンク： https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20251017-653-tk705sti.html

ベンキュージャパン株式会社 法人向けウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/business/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ： support@benq.jp