Frost & Sullivan、2025年のサイバーセキュリティ分野におけるグローバルネットワークオブザーバビリティでGigamonを年間最優秀企業に選出

Gigamon Inc.

2025年10月17日（金）- ディープオブザーバビリティ（高度な可観測性）のリーディングカンパニーであるGigamon Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンタクララ）は、Frost & Sullivanより2025年のサイバーセキュリティ分野におけるグローバルネットワークオブザーバビリティでGigamonが年間最優秀企業に選出されたことを発表しました。Frost & Sullivanによると、Gigamonは現在、成長を続けるオブザーバビリティ市場において52%のシェアを獲得しており、同市場は2029年までに27億ドル規模に達することが予測されています。今回の選定は、解決されていないニーズへの対応、顧客の購買体験、カスタマーサービス品質、費用対効果の高さ、そして製品利用全般における体験など、複数の評価基準に基づき、Gigamonの卓越した市場実績が反映された結果です。

今日の複雑なハイブリッドクラウドインフラは、物理環境、仮想環境、パブリッククラウド、コンテナ環境間でトラフィックが移動するため、セキュリティチームやITチームがネットワークを十分に可視化できないという課題が生じています。従来のオブザーバビリティツールでは、ラテラルムーブメント（水平展開）や暗号化トラフィックに潜む脅威を検知する能力が限られており、インフラ全体にわたって死角が生まれています。Gigamonのディープオブザーバビリティパイプラインは、ネットワークから収集したテレメトリ情報（パケット、フロー、アプリケーションメタデータ）をリアルタイムでクラウド、セキュリティ、オブザーバビリティツールへ提供し、組織の可視性を向上させます。これらの強力な機能を統合することで、組織はセキュリティの死角を排除し、ネットワークトラフィックを効率的に最適化。また、ツールのコストと複雑性を削減しながら、必要なディープオブザーバビリティを実現できます。

AI時代におけるディープオブザーバビリティの推進

Frost & Sullivanのレポートによると、サイバーセキュリティ分野におけるグローバルなネットワークオブザーバビリティ市場の成長を牽引する最も重要な戦略的要因は、AIを活用した侵入検知システムの開発です。Gigamonは、AIを活用したネットワークオブザーバビリティのパイオニアとして、AIトラフィックの可視化、ガバナンスの強化、そして現代のハイブリッド環境における運用効率の向上を実現します。Gigamonは、新たなエージェントAIアプリケーション「Gigamon Insights」を開発しました。このアプリケーションはネットワークテレメトリの取得に特化しており、セキュリティおよびITチームは、ガバナンスの強化や対応の迅速化に役立つリアルタイムのガイダンスを得ることができます。

Gigamon Insightsについては以下をご参照ください。

https://www.gigamon.com/company/news-and-events/newsroom/unveils-gigamon-insights-delivering-instant-ai-guidance-powered-by-network-derived-telemetry.html

Frost & SullivanのシニアコンサルタントであるGeorgia Edell氏は、次のように述べています。「Gigamonは、AIを活用したネットワークオブザーバビリティのパイオニアです。Gigamonは、AIをディープオブザーバビリティパイプラインに組み込むことで、再びイノベーションの最前線をリードしながらリーダーシップを強化し、進化するデジタル環境のニーズに応えることができるように企業を支援しています。今回の受賞は、ビジョンに基づくイノベーション、市場をリードする実績、そして卓越した顧客重視の姿勢が評価された結果です。」

レポートによれば、エンタープライズ企業がGigamonを選ぶ主な理由として、拡張性のあるメタデータ生成、SIEMやオブザーバビリティプラットフォームとのシームレスな統合、そして複雑な環境下でも高いパフォーマンスを発揮するテレメトリの提供が挙げられています。テレメトリを重視したこのアーキテクチャは、複雑さを増すことなくオペレーショナルレジリエンスを強化するという点で、長年にわたりセキュリティおよびITリーダーから高い信頼を得ています。

レポート全文は以下をご参照ください。

https://www.gigamon.com/resources/resource-library/analyst-industry-reports/gigamon-frost-sullivan-2025-company-of-the-year.html

Frost & Sullivanは毎年、各分野で優れた成長戦略と実行力を示した組織に対して「年間最優秀企業賞（Company of the Year）」を授与しています。この賞は、製品とテクノロジーの高度なイノベーション、そして顧客価値と市場での強い影響力が評価されたものです。

【Frost & Sullivanについて】

Frost & Sullivanは、60年にわたる実績を持つ、世界的に高く評価されているリサーチ＆コンサルティング企業です。投資家、企業のリーダー、政府機関に対し、経済の変化に対応するための支援を行い、破壊的テクノロジー、メガトレンド、新たなビジネスモデル、注目企業を特定することで、将来の成長機会を継続的に提供しています。連絡先：以下よりお問い合わせください。

https://www.frost.com/contact-us/

【Gigamonについて】

Gigamon(R)は、クラウド、セキュリティ、オブザーバビリティ（可観測性）ツールに対して、ネットワークから得られるテレメトリを効率的に届ける、ディープオブザーバビリティパイプラインを提供しています。これにより、セキュリティの死角をなくし、ツールのコストを削減。ハイブリッドクラウドインフラのセキュリティ強化と効率的な管理を実現します。Gigamonは、世界中で4,000社以上の顧客にサービスを提供しており、Fortune 100企業の80%以上、大手モバイルネットワークプロバイダー10社のうち9社、さらに多数の政府機関や教育機関がGigamonのソリューションを導入しています。

さらなる詳細情報、プロモーション活動、最新動向はhttps://www.gigamon.com/jp/をご覧下さい。(https://www.gigamon.com/jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

注：Gigamon Insightsは現在開発中です。機能および提供時期はあくまで予測であり、さまざまな理由により変更される可能性があるため、これらの情報に基づいて購買を判断なさるのはお控えください。

GigamonとGigamonのロゴは、米国と他の国におけるGigamonの商標です。

Gigamonの商標は、www.gigamon.com/legal-trademarksに掲載されています。他の商標は、すべてそれぞれの所有者に帰属します。

【本プレスリリースに関するお問合せ】

Gigamon Inc.

〒105-0022

東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3F

Sales担当

Tel:03-6721-8349

Email： sales-japan@gigamon.com

URL： https://www.gigamon.com/jp/