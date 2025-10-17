山形県米沢警察署・山形県南陽警察署との「地域安全活動に関する協定」締結調印式のお知らせ

株式会社ニューメディア

株式会社ニューメディア（米沢事業所名称：NCV 南東北センター米沢営業所／所在地：山形県米沢市春日4丁目2-75、責任者：取締役副社長 酒井 登）は、山形県米沢警察署および山形県南陽警察署と「地域安全活動に関する協定」を再締結いたします。

本協定は、2020年に締結した協定内容を発展させ、防犯および防災に関する取り決めを新たに盛り込んだものです。地域住民の防犯意識向上と、安心・安全なまちづくりをさらに推進することを目的としています。

今回の再締結に合わせて、NCVの提供する「玄関カメラ」サービスでは、捜査協力を目的としたカメラ映像の提供を承諾した利用者に対し、警察のロゴマークを防犯ステッカーに表示する新たな取り組みを開始いたします。

これにより、防犯抑止力のさらなる強化と、地域住民の安心感向上が期待されます。

NCVは、今後も地域の皆さま、行政機関、警察との連携を深め、ICTを通じた安全で快適な地域社会の実現に貢献してまいります。

【地域安全活動に関する協定 締結調印式】- 日 時2025年10月20日（月）10：30～- 場 所米沢警察署（山形県米沢市城北2丁目3-19 ）警察のロゴマークを入れた防犯ステッカー（米沢警察署）警察のロゴマークを入れた防犯ステッカー（南陽警察署）

ニューメディア会社概要

株式会社ニューメディア（本社：山形県米沢市）は、1986年の設立以来、「地域に根差したメディア」として地域の皆様の生活を豊かにすることを目的に、ケーブルテレビ事業をはじめインターネット、固定電話、MVNOなどのサービスを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104018/table/12_1_5988f8d2ae6652f96de603beb8bbe68d.jpg?v=202510170955 ]