4枚の強化ガラスパネルを採用したピラーレスデザインのフルタワー型PCケース、Thermaltake社製「View 600 TG」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のフルタワー型PCケース「View 600 TG」シリーズと、PCケース用LCDパネルキット「LCD Panel Kit for View 600 TG」シリーズを発表いたします。

「View 600 TG」シリーズは、4枚の強化ガラスパネルを採用したピラーレスデザインのフルタワー型PCケースです。背面コネクタ設計のMSI、GIGABYTE、ASUS社製マザーボードに対応。最大420mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けできるほか、480mmの拡張カード搭載スペースを確保しており、優れた冷却性能と拡張性を実現しています。

「LCD Panel Kit for View 600 TG」シリーズは、「View 600 TG」シリーズに対応するLCDパネルキットです。6インチのLCDパネルを搭載しており、解像度1480×720に対応。お好みの画像やGIFアニメーションのほか、CPU温度などのシステム情報、時計や天気を表示可能となっており、「View 600 TG」シリーズのドレスアップを楽しむことができます。

◆製品特徴

強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザイン（View 600 TGシリーズ）

フロントと左サイドに4枚の強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザインを採用。背面コネクタ設計のMSI、GIGABYTE、ASUS社製マザーボードに対応しており、自作PCならではの豊かなドレスアップを楽しめます。

システム情報やお好みの画像を表示可能（LCD Panel Kit for View 600 TGシリーズ）

6インチのLCDパネルを搭載しており、解像度1480×720に対応。お好みの画像やGIFアニメーションのほか、CPU温度などのシステム情報、時計や天気を表示可能となっており、「View 600 TG」シリーズのドレスアップをより楽しむことができます。

◆製品概要

メーカー： Thermaltake

製品名： View 600 TG Black / Snow / Future Dusk / Mint Strawberry / Butter Caramel

予想市場価格： 各24,980円前後（税込）

発売時期： 10月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/fulltower-pccase/view-600-tg.htmlView 600 TGシリーズの詳細はこちら

製品名： 6.0inch LCD Panel Kit for View 600 TG Black / Snow / Future Dusk / Mint Strawberry / Butter Caramel

予想市場価格： 各14,800円前後（税込）

発売時期： 10月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/accessory/lcd-panel-kit-for-view-600-tg.htmlLCD Panel Kit for View 600 TGシリーズの詳細はこちら

＜Thermaltake社 概要＞

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL： https://jp.thermaltake.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/