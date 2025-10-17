【10/24オンラインセミナー】寄付DXで創出する支援の輪、病院経営を補完するこれからの資金調達。

コングラント株式会社

ソーシャルセクターと企業向けに「寄付DXシステム」を提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、2025年10月24日（金）1400～15:15、病院向け無料オンラインセミナー「寄付DXで創出する支援の輪、病院経営を補完するこれからの資金調達。」を開催いたします。

日本全国で病院経営の課題が顕在化するなか、寄付募集のノウハウや発信体制の整備に手つかずの医療機関も少なくありません。本セミナーでは、実際にコングラントを活用して寄付を集めている病院ご担当者が登壇し、現場の工夫や成功のポイントを共有します。

逼迫する病院経営

四病院団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会）の調査によると、2024年度の医業利益における赤字病院の割合は「73.8％」と、2023年度の69.9%よりも増加。また、2024年度の経常利益における赤字病院の割合も「63.6％」と、2023年度の51.1%と比較して12.5ポイント増加し、病院経営は厳しさを増しています。（出典：2025年度病院経営定期調査ー中間報告（集計結果）ー(https://ajhc.or.jp/siryo/20251006report.pdf)）

このような中、寄付募集に取り組み始める医療機関もありますが、病院領域全体では寄付募集のノウハウや「寄付の必要性」への理解が十分に浸透しておらず、担当者にとっては「何から始めればよいか」が壁になっています。

本セミナーでは、寄付DXシステム「コングラント」の活用方法や、実際に導入された病院の”実践例”をご紹介いたします。寄付募集に取り組む際の工夫やポイントを、現場担当者の声とともにお届けします。

セミナー開催概要

開催日時：10月24日（金）14:00～15:15

開催方法：オンライン（zoom）

参加費：無料

参加特典：

１.寄付チラシの作成支援

２.導入後の個別サポート

セミナーの見どころ

- なぜ今、病院経営に「寄付」が必要なのか。寄付DXに取り組むコングラントがお伝えします。- 「寄付」を導入した病院のご担当者より”実践例”をご紹介。寄付募集開始前の準備から、どのように寄付を呼びかけたか、効果的であった施策など、現場の工夫や成功のポイントをお伝えします。- 寄付募集の開始にあたり、寄付募集の準備から運用開始までをサポート。詳細なサポート内容についてお伝えします。

以下のフォームよりお申込みください。（申込期限：2025年10月24日13時まで）

https://forms.gle/Xw4vZqH12d2gxg9m7

