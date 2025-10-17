DJI と Hasselblad 製品が体験できるフィールドワークショップを11月15日（土）に熊本県阿蘇市で初開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社コマンドディー（本社：熊本県熊本市、代表取締役：稲田悠樹）と合同で、2025年11月15日（土）に阿蘇ドローン手形BiZ（熊本県阿蘇市）にて「DJI × Hasselblad フィールドワークショップ」を初開催いたします。世界シェアNo.1のドローンメーカー DJIの製品と、スウェーデンが誇るカメラブランド Hasselblad製品の撮影性能を、阿蘇の美しい自然の雄大なロケーションでお試しいただけます。

当日は、CM・テレビ・ドラマで多数のドローン空撮を手がける株式会社コマンドディー代表取締役の稲田悠樹氏を講師に迎え、店頭では体験しづらいフィールド撮影を通じて、製品の活用方法や撮影のコツをその場で気軽にご質問・ご相談いただけます。実践的な撮影環境でのタッチ&トライを通して、新たな表現方法を追求したいクリエイターの方におすすめです。定員各回15名のみの開催ですので、ぜひお早めにお申し込みください。

体験対象製品［ DJI ］

体験対象製品［ Hasselblad ］

DJI × Hasselblad フィールドワークショップ in 阿蘇 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1029_1_9214aea11479511c64bca94df0f83174.jpg?v=202510170955 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1029_2_1b26337d1c175ade6d3315670f2c0ec3.jpg?v=202510170955 ]

開催日： 2025年11月15日（土）※雨天の場合は11月16日（日）に延期

時間 ： 第1部 10時00分～（受付：9時30分～）

第2部 14時00分～（受付：13時30分～）

会場 ： 阿蘇ドローン手形BiZ

〒869-2603 熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨983（阿蘇ほっとかん内）

費用 ： 3,000円（当日現金でお支払いください）

定員 ： 各回先着15名（定員に達し次第締め切り）

講師 ：

稲田 悠樹（株式会社コマンドディー 代表）

2015年からドローンによる空撮事業を開始。映像制作者向け月刊誌『VIDEO SALON』にて商品レビューを連載中。ドラマ・CM・TV番組等で10年以上の空撮経験を有する。

株式会社コマンドディー

https://command-d.com/

参加者特典：

・撮影データの持ち帰り可（記録メディアをご持参ください）

・撮影したデータの二次利用可

・非売品ノベルティプレゼント

・参加者限定の後日特価販売（Hasselbladを除く）

対象者：

・現場環境で機材の性能を確かめたい方

・自分のワークフローに合う機材を見つけたい方

・最新機材での新たな表現方法を知りたい方

・ドローンやムービー撮影の幅を広げたい方

※DJI製品の販売事業者様の参加はご遠慮ください。

詳細・申込： https://sekido-rc.com/?pid=188945650

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日11:00～17:00