1925年、いまから100年前にライプツィヒ春季見本市で発表された「ライカI」は写真の世界に革命をもたらしました。ライカ初の量産35mmカメラである「ライカI」は、その小型のボディと高い汎用性によって写真の新たな可能性を次々と切り拓いていったのです。以来、ライカの35mmカメラは現在に至るまで、撮影者の制作意図に忠実に応えるパートナーとして、いつの時代も数多くの表現者やストーリーテラーに愛用されてきました。

その「ライカI」誕生100年周年にあたる今年、ライカは「100 years of Leica: Witness to a century (1925-2025) | ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」と銘打って、世界の主要6カ国で記念イベントを含むセレブレーションを展開し、この節目の年を祝ってきました。そして、ドバイ、ミラノ、ニューヨーク、ウェッツラー、上海に続きこのたび2025年 10月18日 (土) - 10月26日 (日) の期間、東京・青山のスパイラルガーデンにて「ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀(https://leica-camera.com/ja-JP/100-years-leica-tokyo-2025)」展を開催いたします。

それを祝して、M型カメラの特別限定モデル「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"」を発売いたします。イベントが開催される国と都市の名前が刻印された⾮常に希少性が高いこのモデルは、日本国内のみで100台限定での販売となります。また、会場にて実機を展示予定です。

「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"」はコレクターズアイテムにふさわしいユニークな特徴を備えています。

トップカバーにはクラシックな「Leica」の文字とともに「TOKYO JAPAN」の文字が特別に刻印されています。ベースとなる「ライカM11」に特別限定モデルならではのデザイン要素が取り入れられています。ボディの仕上げには、クラシックなM型カメラのカラーリングから着想を得て、光沢感のあるグロッシーなブラックペイント仕上げが施されています。この仕上げは、使い込むほどに部分的に摩耗して材質が表情を覗かせ、一台一台異なるストーリーが感じられる独特の風合いが備わっていきます。シャッターボタンやメインスイッチなどの操作部はシルバークローム仕上げとなっており、ブラックとシルバーの組み合わせが生む美しい調和もこの特別限定モデルの魅力のひとつとなっています。また、シャッターボタン、メインスイッチ、ISO感度ダイヤル、シャッタースピードダイヤルには、精巧な網目模様のクロスローレット加工が施されています。

レザー外装に施されたスタイリッシュなブラックのカウハイドレザー独特の質感は、初期のM型カメラに採用されていたことで知られるヴァルカナイトを彷彿させるエレガントな佇まいです。その他、「ライカI」誕生100周年記念を示す「100」のロゴが入ったブラッククローム仕上げのホットシューカバー、本体正面には「Leica」の赤いロゴの代わりにブラックのマイナスねじ、「001/100」から「100/100」までのシリアルナンバー、同梱の製品証明書など、ユニークな特別限定モデルであることを印象づける要素が随所にちりばめられています。

特別限定モデル「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"(https://leica-camera.com/en-int/photography/100-years/products)」は日本国内・100台限定、ライカストアにて2025年10月18日（土）発売予定です。

「ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」展

2025年10月18日(土) -10月26日(日)⁣⁣

入場無料 | 事前予約制⁣⁣

イベント詳細(https://leica-camera.com/ja-JP/100-years-leica-tokyo-2025) / 予約サイト(https://leica100.gateforce.jp/)

100 years of Leica: Witness to a century

ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀

ライカは2025年、記念すべき節目の年を迎えています。ライカ初の量産35mm判カメラとして知られる「ライカI」がライプツィヒ春季見本市で発表されたのが1925年のこと。2025年は「ライカI」誕生100周年にあたります。小さく扱いやすいサイズが大きな特長だった「ライカI」は写真の新たな用途の可能性を切り拓き、写真の世界へ革命をもたらしました。ライカはこの節目の年、そして写真界に革命をもたらしたカメラを祝して「100 years of Leica: Witness to a century | ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」と銘打ったセレブレーションを世界の主要5カ国の都市（ドバイ、ミラノ、ニューヨーク、上海、東京）で展開、数々のカルチャーイベントやエキサイティングな新製品をリリースしています。また、6月には、記念すべき年のメインを飾るイベントがドイツ・ウェッツラーにあるライカ本社にて開催されました。さらに、世界各地のライカギャラリーでは傑出した写真家の作品を展示する写真展を開催しています。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一貫として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と約120のライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。



