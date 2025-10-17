軽い、速い、止まらない。片手でらくらく。DREAME史上最軽量　DREAME X1 Airを取扱開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、ドリーミー史上最軽量、本体わずか0.9kgで、長時間の掃除も腕に優しいDreame新製品「DREAME X1 Air」を2025年10月17日より、家電量販店各店、ライフスタイルショップならびにFOCAL POINT DIRECTにて取り扱いを開始いたします。

スティック型掃除機「DREAME X1 Air」

詳細を見る :https://focal.co.jp/products/dreame-x1-air

ドリーミー史上最軽量

本体わずか0.9kgで、長時間の掃除も腕に優しい

DREAME X1 Airは本体重量わずか0.9kg。同社史上最軽量を実現。従来モデルの「手元部分」とほぼ同等の軽さで、家具の下や高所の掃除もラクラクです。



長く使っても、詰まりにくく吸引力が持続

DREAME X1 Airは、8基の高性能サイクロン構造により、ゴミを確実に分離でき、長時間使っても吸引力を落とさないままに保ちます

進化したSoft Brush 2.0で微細なゴミも見逃さない

CelesTectイルミネーション機能により、暗い所のホコリも最大16倍可視化し、30μmレベルの微細な汚れまで発見可能。また、0mm Clean-to-Edge設計で壁際の隙間をピッタリ吸引、これまで届かなかった畳のヘリや家具の下まで完全クリーンに。

排気を清浄して、窓を開けずに掃除可能

最大99.9%（0.1μm※以上の微粒子を捕集）を誇る高性能5層構造のHEPA H14フィルターを搭載。空気中の髪の毛から超微粒子のPM0.1の汚染物までしっかり捉え、清潔な空気と安心の排気環境を実現します。

ベッドのダニから天井まで、家中の「掃除死角」をゼロへ

電動ミニブラシ（ダニ除去率99%）やソフトダスティングブラシ、延長ロッドなど、あらゆる空間に特化したアタッチメントを標準装備。車のダッシュボードや家具のすき間、棚の上までスッキリ清掃。

スッキリ収納＆かんたんお手入れ

壁掛け収納で、お部屋をスッキリ。Soft Brush 2.0やフィルターは水洗い可能で、お手入れも手間いらず。

3倍の長寿命バッテリー

DREAME独自開発のLiPoソフトパックバッテリーは、900回の充電後でも約80%の容量を維持。従来の円筒型バッテリー（約400回充電で70%未満）と比べて、最大3倍の長寿命を実現しました。



3年メーカー保証

本体は3年間メーカー保証の対象です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/567_1_e3dbcc57c29ad42107cc626935d35bf5.jpg?v=202510170955 ]詳細を見る :https://focal.co.jp/products/dreame-x1-airDreame Technologyについて

デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなど、最先端テクノロジーを駆使するスマート家電のイノベーターです。2017年の創業以来「夢を駆動する、次世代テクノロジー」の思いを胸に、革新的な製品開発に挑戦してきました。



現在、Dreameは世界100以上の国と地域で展開。ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなど、生活に自然に溶け込むスマート家電で、多くの家庭に快適さと便利さを届けています。社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の7%を研究開発に投資。出願済特許数は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、日常の幸せを大きな笑顔に変えていきます。



