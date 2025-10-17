2025年10月24日（金）～26日（日）代官山T-SITEで開催_「ラムダッシュ パームインのある暮らし」 ポップアップイベント

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、「パームインのある暮らし」をテーマに、手のひらサイズにラムダッシュ5枚刃テクノロジーを凝縮した「ラムダッシュ パームイン」のシェービング体験ができるポップアップイベントを開催します。第1弾として「LAMDASH PALM IN @代官山T-SITE 」を2025年10月24日（金）～26日（日）に、第2弾として「LAMDASH PALM IN @二子玉川 蔦屋家電」を2025年12月12日（金）～25日（木）に開催します。

パナソニックのシェーバー事業70周年を記念して、ラムダッシュ パームインが持つ感性価値にさらに磨きをかけた「桜」「藍」「金」「紫」の4つのカラーで展開するES-PV70が誕生しました。ES-PV70は、なでるように剃る感覚や自分に合った色を選ぶ楽しさを通して、シェービングの時間がよりあなたらしく豊かなひとときになる、上質なライフスタイルを提案する商品です。

商品を手に取ってじっくり確かめたり、実機でシェービング体験ができる貴重な機会です。是非会場へ足をお運びください。

【イベント概要】

第1弾「LAMDASH PALM IN @代官山T-SITE」

会場：代官山T-SITE GARDEN GALLERY（ガーデンギャラリー）

https://store.tsite.jp/daikanyama/

開催日時：2025年10月24日（金）～26日（日）

10月24日（金）14:00～18:00

10月25日（土）11:00～18:00

10月26日（日）11:00～17:00

※イベントでの商品の販売はありません。

第2弾「LAMDASH PALM IN @二子玉川 蔦屋家電」

会場：二子玉川 蔦屋家電 2F E-room 2

https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

開催日時：2025年12月12日（金）～25日（木）

10:00～20:00

※12月25日（木）最終日は18:00閉場。

※イベントでの商品の販売はありません。

■「LAMDASH PALM IN @代官山T-SITE 」の体験メニュー

（１）シェービング体験

ラムダッシュ パームインの全ラインナップを体験できます。シェービングに合わせて、スキンケアブランド「KHAKI（カーキ）」を使用したスキンケアも体験できます。女性のお客様や、男性のお客様で髭を剃りたくない方には擬似ヒゲシートをご用意しています。

（２）【タッチ＆トライを頂いた方限定】ノベルティのプレゼント

イベント限定の素敵なノベルティをプレゼントします。

※プレゼントは無くなり次第終了します。何卒ご容赦ください。

（３）パーソナルカラー診断

カラーコーディネーター関口美紀氏によるパーソナルカラー診断。ご自身に似合うカラーを見つけてみませんか？

※予約優先となります。所要時間は30分程度です。

（４）【シェービング体験された方限定】ポートレート撮影

記念の一枚を、プロフォトグラファーがディレクションしカメラマンチームが撮影します。

※所要時間は10分～15分程度です。撮影データをお渡しします。



■ラムダッシュ パームイン

ES-PV70について：https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HxSPT9EfcwM ]

LAMDASH PALM IN 風土の彩り篇【パナソニック公式】

■KHAKI（カーキ）

男性のライフスタイルに新たな彩りを添えてくれる「KHAKI(カーキ)」。スキンケア初心者の方やスキンケアに時間をかけられない方に最適な選択となるオールインワンローションの他、洗顔料、フェイスクリームなどのデイケアやスペシャルケアアイテムも取り揃えています。

https://www.khaki.jp/

■カラーコーディネーター How beauty 関口 美紀 氏

カラーキャッチ株式会社 代表取締役社長。

パーソナルカラーイメージコンサルタント歴20年。対面診断15,000名以上。ショッピング同行983名。オンライン写真診断7200名。（2025年7月現在）

公式サイト : https://howbeauty.colorcatch.jp (https://howbeauty.colorcatch.jp)

インスタグラム : @miki__personalcolor

■Photographer & Video 関 竜太 氏

松濤スタジオ勤務を経て熊谷隆志に師事。2013年台湾にてカメラマンとして活動を開始する。2015年帰国後フリーランスカメラマンとして主に雑誌やWEBでポートレートや旅、ファッション撮影などを行う一方、企業案件で写真と動画なども手掛ける。

公式サイト : https://www.sekiryuta.com

インスタグラム : @sekiryuta

【関連情報】

■ラムダッシュ パームイン シェーバー事業70周年記念モデル ES-PV70 NAGORI(R)専用置台プレゼントキャンペーン

購入期間：2025年4月17日（木）～2026年2月2日（月）

応募期間：2025年4月17日（木）～2026年2月17日（火）16:59まで

キャンペーンに関する詳細： https://panasonic.jp/shaver/campaign/25spring-palm70anniversary-gift.html

■シェーバー事業70周年記念スペシャルコンテンツ「シェーバーづくりは、70年を超えてその先へ」

https://panasonic.jp/shaver/70anniversary.html